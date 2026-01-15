Słowa legendy już niosą się po świecie. "Uważam ich za zwierzęta"

W lutym 2022 roku Rosja zaatakowała niepodległą Ukrainę i rozpoczęła pełnoskalową wojnę. Od tego czasu rosyjscy sportowcy znajdują się na marginesie świata. Kluby piłkarskie nie grają w europejskich pucharach, a reprezentacja nie gra pod egidą FIFA i UEFA. Na igrzyskach olimpijskich mamy jedynie zawodników i zawodniczki występujące pod neutralną flagą i to pod pewnymi warunkami. Ukraińska trenerka zabrała głos w sprawie sportowców z Rosji. Nie zamierzała gryźć się w język.

Legenda sportu w Ukrainie wprost o rosyjskich sportowcach. "Uważam ich za zwierzęta"

- Uważam ich za zwierzęta. Nie mogę ich w żaden sposób zobaczyć. Nie komunikujemy się, nie witamy, nie mamy ze sobą kontaktu - powiedziała Irina Deriugina cytowana przez sportnews.24tv.ua, który wprost nazwał jej podejście do sąsiadów ze wschodu za "fundamentalne". Pochodząca z Kijowa 68-latka to obecnie prezeska Ukraińskiej Federacji Gimnastycznej.

Jak czytamy w publikacji wspomnianego źródła Deriugina spotyka się z reprezentantami Federacji Rosyjskiej podczas turniejów prywatnych. Słynna Ukrainka opowiedziała w wywiadzie, że w poprzednim roku wraz ze swoimi podopiecznymi poleciała do Japonii, gdzie jej zawodniczki pokazały rywalkom z Rosji miejsce w szeregu.

Irina Deriugina to czterokrotna mistrzyni świata w gimnastyce artystycznej. Co ciekawe prywatnie jest żoną Olega Błochina. Najstarsi kibice mogą pamiętać go jako świetnego piłkarza, który w 1975 roku został wybrany najlepszym piłkarzem Europy i otrzymał Złotą Piłkę.