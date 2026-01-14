W ostatnich dniach Karol Nawrocki jeździ po całej Polsce. W minioną sobotę pojawił się na Jasnej Górze, gdzie odbywała się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiamy". Został ciepło powitany przez uczestników wydarzenia, ale w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja i spadła na niego spora krytyka. Ściskał się bowiem z jednym z kiboli, notowanych w przeszłości. Teraz Nawrocki planuje kolejne spotkanie, ale tym razem ze sportowcami.

Karol Nawrocki spotka się z olimpijczykami. Jest okazja

"16 stycznia 2026 roku (piątek) o godz. 18.00 w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział we wspólnym kolędowaniu z Polską Rodziną Olimpijską" - przekazała Kancelaria Prezydenta. Do eventu dojdzie w Centrum Olimpijskim PKOl.

Głowa państwa spotka się z wieloma sportowcami, którzy brali udział w olimpiadzie, a także z działaczami. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie, Nawrocki nie będzie tylko śpiewał kolęd z zebranymi, ale i zamierza wygłosić przemówienie. Będzie więc jednym z głównych gości na wydarzeniu.

Kolejna szansa na medale dla polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich

Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026. Wystartują w niej m.in. polscy skoczkowie narciarscy. Jak na razie Maciej Maciusiak nie podał składu. Niezagrożone miejsce ma Kacper Tomasiak, objawienie polskiej kadry w tym sezonie. Jednym z mocnych kandydatów wydaje się być również Kamil Stoch, dla którego będzie to ostatnia tak duża impreza w karierze, o ile dostanie na nią powołanie.