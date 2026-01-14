Witalij Kliczko przez lata dawał Ukraińcom powody do dumy. Przez ponad pięć lat dzierżył pas WBC w wadze ciężkiej. Wygrał 45 walk, z czego aż 41 przez nokaut. Tylko dwa razy musiał uznać wyższość rywala. Już w trakcie kariery angażował się w politykę. Założył nawet własną partię. Obecnie pełni funkcję mera Kijowa. Szczególnie w ostatnich dniach musi mierzyć się z wieloma problemami, a sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna.

Dramatyczna sytuacja w Kijowie. Wieści dotarły do Polski

Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę, nasiliły się działania militarne. Państwo agresora kieruje głównie siły na Kijów. Do zmasowanych ataków doszło 9 stycznia, ale na tym Rosjanie nie poprzestali. Teraz oświadczenie w sprawie wydał Kliczko. "Sytuacja w Kijowie jest niezwykle trudna. Nie była jeszcze na tak pełną skalę w trakcie tej czteroletniej wojny" - pisał na Facebooku.

Poinformował, że najtrudniejsza sytuacja jest po lewej stronie Kijowa. Tam od ogrzewania odciętych są setki ludzi. Źle wygląda też sytuacja na prawej stronie miasta. "Od dziś około 400 wieżowców w stolicy pozostaje bez ogrzewania. (Z sześciu tysięcy, do których nie było dostaw ciepła po masowym ataku 9 stycznia). Do niektórych z tych 400 domów ma dziś wieczorem wrócić ogrzewanie" - przekazał. Dodatkowo poinformował, że w Kijowie są problemy z prądem. Najczęściej ludzie mają do niego dostęp tylko przez trzy godziny dziennie, maksymalnie do 10 godzin. I ta sytuacja w najbliższych dniach może się nie zmienić, choć Ukraińcy robią, co mogą, by zminimalizować szkody spowodowane przez Rosjan.

Pogoda może utrudniać życie mieszkańcom Kijowa

"Nasze usługi komunalne działają w dzień i w nocy. Staramy się remontować infrastrukturę uszkodzoną przez wroga, aby powróciły usługi, których ludzie potrzebują" - czytamy. Sytuację pogarsza dodatkowo pogoda. Temperatura w dzień dochodzi do około -10 stopni Celsjusza, a w nocy spada do niemal -20. I w najbliższych dniach na ocieplenie nie ma co liczyć.

Już kilka dni temu Kliczko apelował, by osoby, które mają możliwość wyjazdu z Kijowa, udały się do miejsc, gdzie jest ogrzewanie. Przez kolejne ataki Rosjan na stolicę, sytuacja raczej nie będzie się poprawiać, a może być jeszcze gorsza.