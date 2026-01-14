Klamka zapadła. Tyle Rosjanie muszą zapłacić organizacji Polaka

Witold Bańka - były polski minister sportu - od 2020 r. jest prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Utworzona pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego organizacja jest obecnie jedną z najważniejszych w światowym sporcie. To ona koordynuje walkę z dopingiem, monitoruje wdrażanie procedur testów antydopingowych w krajach członkowskich oraz publikuje listę zakazanych substancji i metod. Na jej budżet składają międzynarodowy ruch olimpijski oraz rządy poszczególnych państw. Dotyczy to także... Rosji.

Tyle Rosjanie dorzucą się do funkcjonowania WADA. Siedmiocyfrowa kwota

Tamtejsze władze co roku muszą opłacać należną składkę, mimo że od lat WADA i Rosja mają ze sobą na pieńku. Konflikt rozgorzał najbardziej po pamiętnej decyzji z 2019 r. Wtedy to WADA odebrała Rosji na cztery lata prawo startu pod własną flagą we wszystkich imprezach rangi mistrzostw świata i igrzyskach olimpijskich. Z tego powodu Rosjanie na zimowych igrzyskach w Pekinie w 2022 r. startowali jako reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Choć obecnie - po ataku na Ukrainę - w dużej liczbie dyscyplin Rosjanie pozostają zawieszeni, ich udział w budżecie WADA pozostaje bardzo znaczący.

Zwrócił na to uwagę rosyjski portal sportbox.ru. Jak poinformował, w 2026 r. Rosja do budżetu Światowej Agencji Antydopingowej musi wpłacić 1 440 483 dolary. Potwierdza to także dokument opublikowany na początku stycznia przez samą agencję. Wspomniany portal dodał też, że w poprzednich latach Rosja miała spore problemy z uregulowaniem należności "z powodu surowych międzynarodowych sankcji bankowych", ale w końcu się z nich wywiązała.

Tak wygląda budżet WADA na 2026 r. Tyle ma zapłacić Polska

A jak to wygląda w przypadku innych państw? Otóż wysokość składki uzależniona jest od wielu różnych czynników. Najwyższą mają zapłacić Stany Zjednoczone. W ich przypadku wynosi ona blisko 4 mln dolarów (dokładnie 3 957 756 - red.). Następne w kolejności są Kanada (1 978 878 dolarów) i Japonia (1 502 800 dolarów). Dla porównania Polska ma zapłacić jedynie 403 862 dolary (ok. 1,46 mln zł).

W sumie budżet WADA wyniesie w tym roku 54 589 739 dolarów. Połowę tej kwoty ma zapewnić ruch olimpijski, a drugą połowę - państwa członkowskie. Jak na razie wpłat dokonało zaledwie kilka - Kostaryka, Arabia Saudyjska, Estonia, Litwa, Portugalia i Izrael.