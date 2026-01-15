Trąbi o niej cała Polska. Oto różnica wieku między nią a partnerem

Klaudia Zwolińska jeszcze do niedawna dla wielu Polaków była postacią kompletnie anonimową. Co prawda głośno zrobiło się o niej podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r., gdy sięgnęła po srebrny medal, ale szczyt jej popularności przypadł dopiero teraz. Stało się tak po zwycięstwie w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na sportowca roku, co dla wielu było sporą niespodzianką. Podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu towarzyszył jej życiowy partner. Kto to taki?

Tyle lat dzieli Zwolińską i jej partnera. Zaskoczenie?

To Grzegorz Hedwig, który również jest uznanym sportowcem. Podobnie jak Zwolińska, na co dzień uprawia kajakarstwo górskie. W przeszłości wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski seniorów i trzy razy brał udział w igrzyskach olimpijskich - w Rio de Janeiro, Tokio i Paryżu. Najlepszy wynik w imprezie tej rangi osiągnął w stolicy Francji. Zajął wówczas 10. miejsce w konkurencji C1, czyli kanadyjkarskich jedynkach. Więcej radości z pewnością przyniósł mu wtedy srebrny medal swojej życiowej partnerki w konkurencji K1.

Oboje już wtedy byli parą. Jak podaję "Gazeta Krakowska", poznali się w klubie sportowym "Start" Nowy Sącz, gdzie razem trenują. Początkowo połączyła ich przyjaźń, która z czasem przerodziła się w miłość. Nie przeszkodziła w tym nawet spora różnica wieku. Dzieli ich nieco ponad 10 lat. Hedwig w lipcu będzie obchodził 38. urodziny, a Zwolińska w grudniu skończyła 27 lat.

Tak wygląda partner Klaudii Zwolińskiej. Są zaręczeni

Według tego samego źródła Zwolińska i Hedwig są już ze sobą zaręczeni, ale nie wyznaczyli jeszcze daty ślubu. Oboje nie ukrywają zresztą, że są razem i co jakiś czas wstawiają wspólnie zdjęcia w mediach społecznościowych.

Wspomniane zwycięstwo w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" oczywiście nie było dziełem przypadku. Zwolińska mocno na nie zapracowała. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Penrith zdobyła dwa złote medale - w konkurencjach K1 i C1. Do tego dorzuciła także brąz w kayak crossie.