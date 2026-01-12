Ten wybór zaskoczył wielu. Klaudia Zwolińska zwyciężyła w 91. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Kajakarka górska to mistrzyni świata. W związku z tym jej sportowa klasa nie budzi żadnych wątpliwości. Komentujący zauważają jednak, że mówimy o niszowej konkurencji sportu, która ma dużo mniejsze znaczenie globalnie niż piłka nożna czy tenis.
Głos w sprawie plebiscytu zabrał Mateusz Borek. Dziennikarz uważa, że faworytką do wygrania plebiscytu była Iga Świątek. Według współwłaściciela "Kanału Sportowego" wygranie Wimbledonu jest czymś wyjątkowym i powinno zostać ocenione wyżej niż sukcesy Zwolińskiej.
- Bardzo pani Klaudii gratuluję. Natomiast wydaje mi się, że są takie osiągnięcia, które sprawiają, że przechodzisz do historii. Czymś takim jest wygranie Wimbledonu. Iga to zrobiła, była faworytką Plebiscytu -stwierdził Mateusz Borek.
Zobacz też: To nie żart. Oto przewaga Zwolińskiej nad Świątek
Klaudia Zwolińska pokonała Igę Świątek o blisko 100 tys. punktów różnicy. Na trzecim miejscu znalazł się Wilfredo Leon, który według informacji "Przeglądu Sportowego" do Świątek stracił 20 tys. punktów.
Zwolińska to podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim w Australii (C1 i K1), a także brązowa medalistka w kajak crossie.
Iga Świątek triumfowała w latach 2022 i 2023. W poprzednim roku najlepsza była mistrzyni olimpijska w wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław.