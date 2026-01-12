Powrót na stronę główną

Mateusz Borek skomentował wybór "Sportowca Roku"

Klaudia Zwolińska wygrała 91. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Ten wybór wywołał sporo kontrowersji. Nie brakuje głosów, że pierwsze miejsce powinna zająć Iga Świątek. Swoją opinię wyraził też Mateusz Borek. Oto co powiedział.
Mateusz Borek
screen YouTube/Kanał Sportowy

Ten wybór zaskoczył wielu. Klaudia Zwolińska zwyciężyła w 91. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Kajakarka górska to mistrzyni świata. W związku z tym jej sportowa klasa nie budzi żadnych wątpliwości. Komentujący zauważają jednak, że mówimy o niszowej konkurencji sportu, która ma dużo mniejsze znaczenie globalnie niż piłka nożna czy tenis.

Borek wprost o wyborze sportowca roku. "Iga to zrobiła, była faworytką Plebiscytu"

Głos w sprawie plebiscytu zabrał Mateusz Borek. Dziennikarz uważa, że faworytką do wygrania plebiscytu była Iga Świątek. Według współwłaściciela "Kanału Sportowego" wygranie Wimbledonu jest czymś wyjątkowym i powinno zostać ocenione wyżej niż sukcesy Zwolińskiej

- Bardzo pani Klaudii gratuluję. Natomiast wydaje mi się, że są takie osiągnięcia, które sprawiają, że przechodzisz do historii. Czymś takim jest wygranie Wimbledonu. Iga to zrobiła, była faworytką Plebiscytu -stwierdził Mateusz Borek

Z taką przewagą Zwolińska wygrała plebiscyt 

Klaudia Zwolińska pokonała Igę Świątek o blisko 100 tys. punktów różnicy. Na trzecim miejscu znalazł się Wilfredo Leon, który według informacji "Przeglądu Sportowego" do Świątek stracił 20 tys. punktów. 

Zwolińska to podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim w Australii (C1 i K1), a także brązowa medalistka w kajak crossie.

Iga Świątek triumfowała w latach 2022 i 2023. W poprzednim roku najlepsza była mistrzyni olimpijska w wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław. 

