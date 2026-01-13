Za nami Gala Mistrzów Sportu z okazji 91. edycji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. W tym roku główną nagrodę dla sportowca roku zdobyła kajakarka górska, Klaudia Zwolińska. Przyznano również dwie nagrody dla "Czempiona Stulecia". Triumfowali Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk.

Tak Kadziewicz nazwał Kowalczyk. Jej mina mówi wszystko

Justyna Kowalczyk w trakcie Gali Mistrzów Sportu porozmawiała z Łukaszem Kadziewiczem z "Przeglądu Sportowego". Zabawna atmosfera towarzyszyła spotkaniu byłych sportowców od samego początku. Kadziewicz zastanawiał się jak odpowiednio nazwać Kowalczyk. Po tym określeniu mistrzyni wybuchnęła śmiechem.

- Nawet nie umiem tego zrobić. Caryca... caryca biegów - w taki sposób Kadziewicz nazwał Kowalczyk.

Kowalczyk zareagowała na te słowa śmiechem. Kadziewicz próbował dalej znaleźć właściwe określenie.

- Monopolistka na wygrywanie tytułu najlepszej sportsmenki roku, hegemonka, dominatorka - próbował dalej Kadziewicz.

- Justyna - odpowiedziała krótko Kowalczyk.

Justyna Kowalczyk zakończyła wspaniałą karierę w Pucharze Świata w biegach narciarskich w marcu 2018 roku. Jest jedną z najbardziej utytułowanych postaci w historii polskiego sportu. Mistrzyni w trakcie wybitnej kariery zdobyła m.in. dwa złote medale olimpijskie, dwa tytuły mistrzyni świata, cztery razy triumfowała w Tour De Ski oraz czterokrotnie okazywała się najlepsza w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, zdobywając Kryształową Kulę.