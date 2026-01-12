Klaudia Zwolińska wygrała 91. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". To nagroda za znakomity 2025 rok w jej wykonaniu. W pokonanym polu pozostawiła Igę Świątek - dwukrotną triumfatorkę plebiscytu. Jej słowa na temat najlepszej polskiej tenisistki wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Zwolińska zabrała głos ws. Świątek. Burza w komentarzach

- Powiem w ten sposób. Uważam, że Idze zależy się zawsze takie zwycięstwo. Szczególnie jak się wygrywa Wimbledon, ale myślę, że to ile dobrego my możemy zrobić aktualnie w mojej dyscyplinie, w tych sportach niszowych dzięki tej nagrodzie. Iga przeżyje, jak raz nie dostanie tej nagrody, a jest na drugim miejscu, gdzie wciąż to jest wysokie miejsce - powiedziała w programie Hejt Park na antenie Kanału Sportowego na YouTube.

Fragment jej wypowiedzi został zacytowany w mediach społecznościowych KS i wywołał sporo komentarzy. Trudno przypuszczać, by Zwolińska miała na myśli coś złego, wypowiadając powyższe słowa, ale internauci zabrali głos.

"Ego top" - oceniali komentujący, a jeden z nich wprost zarzucił kajakarce "sodóweczkę".

"O mój Boże... Co ty gadasz?" - pytał kolejny z użytkowników. Znaleźli się też tacy, którzy bardziej detalicznie podeszli do słów Zwolińskiej.

"Drodzy komentujący - wyjmijcie kija czasem z tyłka i obejrzyjcie cały materiał. Dla osoby, która uprawia sport absolutnie niszowy i mało popularny, to dla niej taka statuetka, jak i dla całego środowiska jest wiele warta, bo dzięki temu i popularność i inwestycje wzrosną" - analizował Kacper Papiernik, zajmujący się psychologią w sporcie.

"Szalenie trudno jest porównywać wyniki sportowców z różnych dyscyplin. To zawsze decyzja subiektywna, oparta w pewnej mierze na gustach głosujących. Nie ma wątpliwości, że poprzedni rok był dla Zwolińskiej fantastyczny. W październiku na mistrzostwach świata w Australii w ciągu 50 godzin wywalczyła trzy medale, w tym dwa złote: w konkurencjach C-1 oraz K-1, a w tej ostatniej dwa lata temu sięgnęła po srebro igrzysk w Paryżu. Do tego w crossie w Sydney zdobyła jesienią brąz. To były piękne chwile polskiego kajakarstwa, polskiego sportu" - komentował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Klaudia Zwolińska to trzecia sportsmenka z rzędu, która wygrała plebiscyt. Wcześniej dwa razy triumfowała Świątek, a przed rokiem Aleksandra Mirosław.