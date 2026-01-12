Powrót na stronę główną

To nie żart. Oto przewaga Zwolińskiej nad Świątek

Po triumfie Igi Świątek za 2022 i 2023 rok, Aleksandry Mirosław za 2024 rok - nadszedł czas Klaudii Zwolińskiej. Kajakarka wygrała 91. edycję Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Wiadomo, jaką przewagą pokonała konkurencję. Organizatorzy zdradzili szczegóły.
Łukasz Kadziewicz i Klaudia Zwolińska
screen YouTube/Onet

W sobotni wieczór Klaudia Zwolińska wygrała Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Pokonała Igę Świątek, Wilfredo Leona i pozostałe gwiazdy sportu. Dla wielu to był wybór zaskakujący, choć nikt nie deprecjonował sukcesów wybitnej kajakarki. Wiadomo, z jaką przewagą wygrała. 

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Tak wygrała Zwolińska. "Prawie 100 tys. punktów różnicy"

"Klaudia Zwolińska zdobyła 442 tys. 735 pkt, a Iga Świątek 346 tys. 491. To prawie 100 tys. punktów różnicy. Trzeci Wilfredo Leon zdobył trochę ponad 20 tys. punktów mniej od Świątek, bo 323 tys. 81 głosów" - ujawnił "Przegląd Sportowy", odsłaniając kulisy swojego plebiscytu.

Zwolińska to podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim w Australii (C1 i K1), a także brązowa medalistka w kajak crossie.

"Szalenie trudno jest porównywać wyniki sportowców z różnych dyscyplin. To zawsze decyzja subiektywna, oparta w pewnej mierze na gustach głosujących. Nie ma wątpliwości, że poprzedni rok był dla Zwolińskiej fantastyczny. W październiku na mistrzostwach świata w Australii w ciągu 50 godzin wywalczyła trzy medale, w tym dwa złote: w konkurencjach C-1 oraz K-1, a w tej ostatniej dwa lata temu sięgnęła po srebro igrzysk w Paryżu. Do tego w crossie w Sydney zdobyła jesienią brąz. To były piękne chwile polskiego kajakarstwa, polskiego sportu" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

"Wybór Sportowca Roku w Polsce znów wzbudził ogromne kontrowersje. Zupełnie niepotrzebnie. Przypuszczam, że Iga Świątek z Klaudią Zwolińską nie miała żadnych szans, by zająć pierwsze miejsce, mimo iż wygrała Wimbledon we wspaniałym stylu" - tak wybór Klaudii Zwolińskiej komentował Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach wygrana w plebiscycie padała łupem Igi Świątek (za lata 2022 i 2023), a także Aleksandry Mirosław (2024). W 2020 i 2021 roku najlepszy był Robert Lewandowski.

Oficjalne wyniki Plebiscytu "PS" na Najlepszego Sportowca Polski 2025

  • 1. Klaudia Zwolińska 442 735 punktów
  • 2. Iga Świątek 346 491
  • 3. Wilfredo Leon 323 081
  • 4. Bartosz Zmarzlik 322 685
  • 5. Robert Kubica 294 422
  • 6. Maria Żodzik 294 370
  • 7. Robert Lewandowski 294 058
  • 8. Mateusz Ponitka 286 958
  • 9. Aleksandra Mirosław 274 179
  • 10. Miko Marczyk 273 519
  • 11. Martyna Klatt, Anna Puławska 256 603
  • 12. Krzysztof Chmielewski 232 440
  • 13. Aneta Rygielska 230 395
  • 14. Zuzanna Cieślar 220 469
  • 15. Julia Szeremeta 197 516
  • 16. Ewa Pajor 170 354
  • 17. Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski 166 885
  • 18. Natalia Maliszewska 155 208
  • 19. Aleksandra Król-Walas 137 445
  • 20. Katarzyna Niewiadoma-Phinney 132 829
  • 21. Agnieszka Korneluk 130 818
  • 22. Kamil Majchrzak 121 427
  • 23. Agata Barwińska 92 951
  • 24. Agata Kaczmarska 91 637
  • 25. Władimir Semirunniij 84 825

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?