W sobotni wieczór Klaudia Zwolińska wygrała Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Pokonała Igę Świątek, Wilfredo Leona i pozostałe gwiazdy sportu. Dla wielu to był wybór zaskakujący, choć nikt nie deprecjonował sukcesów wybitnej kajakarki. Wiadomo, z jaką przewagą wygrała.

Tak wygrała Zwolińska. "Prawie 100 tys. punktów różnicy"

"Klaudia Zwolińska zdobyła 442 tys. 735 pkt, a Iga Świątek 346 tys. 491. To prawie 100 tys. punktów różnicy. Trzeci Wilfredo Leon zdobył trochę ponad 20 tys. punktów mniej od Świątek, bo 323 tys. 81 głosów" - ujawnił "Przegląd Sportowy", odsłaniając kulisy swojego plebiscytu.

Zwolińska to podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim w Australii (C1 i K1), a także brązowa medalistka w kajak crossie.

"Szalenie trudno jest porównywać wyniki sportowców z różnych dyscyplin. To zawsze decyzja subiektywna, oparta w pewnej mierze na gustach głosujących. Nie ma wątpliwości, że poprzedni rok był dla Zwolińskiej fantastyczny. W październiku na mistrzostwach świata w Australii w ciągu 50 godzin wywalczyła trzy medale, w tym dwa złote: w konkurencjach C-1 oraz K-1, a w tej ostatniej dwa lata temu sięgnęła po srebro igrzysk w Paryżu. Do tego w crossie w Sydney zdobyła jesienią brąz. To były piękne chwile polskiego kajakarstwa, polskiego sportu" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

"Wybór Sportowca Roku w Polsce znów wzbudził ogromne kontrowersje. Zupełnie niepotrzebnie. Przypuszczam, że Iga Świątek z Klaudią Zwolińską nie miała żadnych szans, by zająć pierwsze miejsce, mimo iż wygrała Wimbledon we wspaniałym stylu" - tak wybór Klaudii Zwolińskiej komentował Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach wygrana w plebiscycie padała łupem Igi Świątek (za lata 2022 i 2023), a także Aleksandry Mirosław (2024). W 2020 i 2021 roku najlepszy był Robert Lewandowski.

Oficjalne wyniki Plebiscytu "PS" na Najlepszego Sportowca Polski 2025