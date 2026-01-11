Nawrocki przyjechał na Jasną Górę. Znany duchowny krytykuje

Kibice i ojcowie paulini z radością i serdecznością powitali Karola Nawrockiego w sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wygłosił mowę, w której podkreślał, że środowisko kibicowskie wciąż jest mu bliskie.

- Wiecie, że jestem jednym z was - mówił. - Stadionów nie ominęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody. Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki waszej odwadze - zwracał się do kibiców Nawrocki.

Fani skandowali imię prezydenta, gdy ten pojawił się na mównicy. Dodatkowo pojawiły się okrzyki: "Lechia Gdańsk, Lechia Gdańsk" - Nawrocki jest bowiem zagorzałym kibicem "Biało-Zielonych". Sam jednak podkreślił szacunek do wszystkich kibiców - niezależnie od ich barw klubowych.

- Pod tą piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich, dla kibiców Wisły, Cracovii, Arki, Lechii, Lecha, Jagiellonii, jest miejsce dla wszystkich - mówił prezydent RP.

"To jest złe". Ks. Adam Bonecki potępił spotkanie Nawrockiego z kibicami

Taka forma spotkania Nawrockiego z kibicami nie spodobała się znanemu duchownemu, ks. Adamowi Bonieckiemu. Były redaktor "Tygodnika Powszechnego" w rozmowie z "Faktem" dosadnie skrytykował zdarzenie, do którego doszło na Jasnej Górze.

- Jasna Góra jest częściowo upolityczniona. Z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym - stwierdził i jasno podkreślił, że jego zdaniem polityka i Kościół nie powinny iść ze sobą w parze.

- Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką - przekonywał. - Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim - zaznaczył Boniecki.

To zupełnie inne stanowisko niż to, które zaprezentowali ojcowie paulini. Księża z częstochowskiego sanktuarium byli zadowoleni z tego, że prezydent dotrzymał obietnicy i pojawił się na pielgrzymce kibiców.

- To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny - witali Nawrockiego.

