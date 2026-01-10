A jednak nie Świątek! Oto kto wygrał na Gali Mistrzów Sportu! Sensacja

"Przegląd Sportowy" zorganizował plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski w 1926 roku. Tradycyjnie jeszcze w pierwszej części Gali Mistrzów Sportu można było głosować jeszcze na wszystkich 25 nominowanych sportowców. Wręczono natomiast ważne nagrody.

Lewandowski i Kowalczyk z wyjątkowymi nagrodami

Podczas uroczystości wyróżnienie otrzymali m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, wybitna biegaczka narciarska i Robert Lewandowski, który dla wielu kibiców jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Obaj zostali Czempionami Stulecia! Dwukrotna mistrzyni olimpijska odbierała nagrodę osobiście, a napastnik FC Barcelony, przebywający obecnie w Arabii Saudyjskiej na turnieju o Superpuchar Hiszpanii, połączył się z widzami. Złożył pewną zapowiedź.

- Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery - powiedział żartobliwie.

Drużyną 2025 roku wybrano reprezentację Polski siatkarzy, a wyróżnienie dla najlepszego trenera otrzymał Tomasz Dylak, szkoleniowiec żeńskiej kadry kobiet w boksie zapowiedział, że zrobi wszystko, by jego zespół przywiózł z igrzysk olimpijskich w Los Angeles co najmniej jeden złoty medal. Statuetka dla superczempiona powędrowała w ręce Natalii Partyki.

- Ta statuetka to wielka radość i zaszczyt. Będę musiała się z tym oswoić, pewnie zajmie mi to kilka dni. Mam nadzieję, że jak rano jutro wstanę, to nie okaże się, że to tylko sen - powiedziała Partyka.

Oto najlepsi sportowcy Polski w 2025 roku

Dość długo musieliśmy czekać na odsłanianie kart w kontekście rankingu najlepszych 10 sportowców. Ostatecznie plebiscyt "Przeglądu Sportowego". wygrała Klaudia Zwolińska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata w kajakarstwie górskim (dwa złota w K1 i C1, brąz w kayak crossie). Zwyciężyła przedstawicielka dyscypliny sportu, o której nie mówi się na co dzień sporo, ale jej sukcesy mówią wszystko. Zwolińska drugi raz z rzędu przygotowała kapitalną formę na najważniejszą imprezę sezonu.

Drugie miejsce przypadło Idze Świątek, triumfatorce Wimbledonu i drugiej tenisistce rankingu WTA. Trzecią pozycję zajął jeden z liderów siatkarskiej kadry - Wilfredo Leon. Co ciekawe, siódmy raz z rzędu w czołowej piątce plebiscytu zameldował się Bartosz Zmarzlik. Tym razem sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu zajął czwarte miejsce.

Czołowa dziesiątka 91. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski:

1. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

2. Iga Świątek (tenis)

3. Wilfredo Leon (siatkówka)

4. Bartosz Zmarzlik (żużel)

5. Robert Kubica (automobilizm)

6. Maria Żodzik (lekkoatletyka, skok wzwyż)

7. Robert Lewandowski (piłka nożna)

8. Mateusz Ponitka (koszykówka)

9. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

10. Mikołaj "Miko" Marczyk (rajdy samochodowe)

Pozostałe wyróżnienia:

Trener roku: Tomasz Dylak (boks)

Drużyna roku: męska drużyna siatkarzy

Czempion stulecia: Justyna Kowalczyk, Robert Lewandowski

Superczempion: Natalia Partyka

Sportowe wydarzenie roku: Wielka Warszawska

Mecenas Sportu Dzieci i Młodzieży: Orlen

Mecenas Sportu: Totalizator Sportowy

Nagroda XXI wieku: Profbud



