Nawrocki dotrzymał słowa. Oto gdzie pojawił się w samo południe. "Czołem"

Nie od dziś wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki ma kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Kiedy odwiedził stadion Lechii Gdańsk z Motorem Lublin, kibice skandowali jego imię i wywiesili transparent "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - czytamy. Później poszedł na młyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy składają życzenia prezydentowi Nawrockiemu

Karol Nawrocki dotrzymał słowa i pojawił się na pielgrzymce kibiców

Kiedy Karol Nawrocki kandydował na prezydenta, udał się na Jasną Górę podczas Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców. - Za sprawą duchowego czaru Jasnej Góry Ci kibice łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, o panu Bogu, o swojej duchowości oraz podejmują podczas takich spotkań różne wyzwania, biorą na swoje sztandary różne hasła. Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny - mówił wówczas.

Nawrocki zapewnił również, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to również weźmie udział w tym wydarzeniu. Po zaprzysiężeniu zdania nie zmienił. Kancelaria Prezydenta niedawno poinformowała, iż "10 stycznia 2026 roku (sobota) na Jasnej Górze w Częstochowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem 'Ciebie Boga Wysławiamy'" - mogliśmy przeczytać.

Zobacz też: Nawrocki zaskoczył wszystkich. Oto kto go odwiedził w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki pojawił się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wraz z synem i funkcjonariuszami SOP. W pewnym momencie jeden z duchownych zwrócił się bezpośrednio do prezydenta, co opisała w swoim artykule Interia Sport. "To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - mówił, cyt. za Interią.

Karol Nawrocki spotkał się z kibicami

Po mszy prezydent spotkał się z kibicami - ściskał z nimi dłonie, a wszystko to nagrały kamery.

Wcześniej kibice również przywitali prezydenta. "Prezydent Karol Nawrocki na pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze. Został głośno przywitany przed mszą" - relacjonował Szymon Kastelik z Radia Zet. W tle słychać, jak skandują "Karol Nawrocki - Nasz prezydent".