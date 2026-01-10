Ogromny sukces Polki! Pierwszy taki medal w historii

Oliwia Kiołbasa wywalczyła brąz podczas mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych rozgrywanych w Monaco. Ta odmiana królewskiej dyscypliny sportu polega na tym, że zawodniczki mają na rozegranie partii tylko trzy minuty plus dwie sekundy doliczane za każdy wykonany ruch.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan-Krzysztof Duda trzeci w turnieju szachowym. "Nie miałem szans w walce o pierwsze miejsce"

Polka medalistką mistrzostw Europy. Pierwszy taki triumf

Przed turniejem Polka była rozstawiona z nr 34. W 13 rundach Kiołbasa zgromadziła 9,5 pkt, wygrywając w piątek osiem partii, remisując trzy i przegrywając dwie. W klasyfikacji turnieju przed Polką znalazła się tylko Holenderka Eline Roebers i Gruzinka Bella Chotenaszwili - po 10. Na szóstej pozycji znalazła się Alicja Śliwicka - 9,5, a ósma Klaudia Kulon - 9.

Kiołbasa po raz pierwszy w karierze zdobyła medal ME w szachach błyskawicznych, czyli blitzu. Wcześniej stawała na podium mistrzostw Europy w szachach klasycznych, zdobywając m.in. brązowy (2021) i srebrny (2023) krążek mistrzostw Europy, złote medale indywidualne na trzeciej szachownicy w Olimpiadzie Szachowej (2022) oraz ubiegłorocznych drużynowych ME, w których wywalczyła także mistrzowski tytuł z reprezentacją kraju.

W pierwszej pięćdziesiątce mistrzostw Europy w blitzu znalazło się łącznie 9 Polek - na 6. miejscu w Monaco uplasowała się Alicja Śliwicka, 8. była Klaudia Kulon, 15. Liwia Jarocka, 20. Aleksandra Maltsevskaya, 23. Michalina Rudzińska, 40. Julia Antolak, 43. Monika Soćko, a 47. Anna Kubicka.

W zawodach wystartowało 126 zawodniczek. Pula nagród wynosiła 15,2 tys. euro (za miejsca na podium - 2000, 1700 i 1500). Na sobotę i niedzielę zaplanowano rywalizację w szachach szybkich.

Oliwia Kiołbasa jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski i mistrzostw Europy juniorów. W sierpniu 2021 r. zajęła III miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Europy Kobiet w Jassach w Rumunii uzyskując awans do Pucharu Świata i wypełniając normę na IM (szachowy mistrz międzynarodowy - red.) W marcu 2023 w Petrovacu w Czarnogórze zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy kobiet, a do tego wywalczyła tytuł z reprezentacją - w drużynowych mistrzostwach Europy w Batumi 4–15 października 2025 zdobyła z polską drużyną złoty medal.