W dniach 25-31 grudnia 2025 r. odbyły się mistrzostwa świata w szachach szybkich. Choć na samym początku Norweg Magnus Carlsen nie był liderem, to ostatecznie po trzynastu rundach mógł się cieszyć ze złotego medalu i szóstego tytułu w karierze. W jednym z meczów Carlsen przegrał z rosyjskim arcymistrzem Władisławem Artiemiewem. Jeszcze przed mistrzostwami świata Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zniosła sankcje wobec zawodników z Rosji i Białorusi, więc Artiemiew mógł wystąpić w zawodach pod neutralną flagą. Do sprawy odnosił się m.in. Polski Związek Szachowy, który opublikował list otwarty do Łukasza Turleja, sekretarza generalnego FIDE.
Rosyjskie media podają, że pięć krajów złożyło apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w związku z całkowitym zniesieniem sankcji. Na ten ruch zdecydowała się Ukraina, Norwegia, Niemcy, Anglia oraz Estonia. "W odwołaniu zarzuca się, że kwestionowane rezolucje zostały przyjęte z poważnymi nieprawidłowościami, w tym z naruszeniem Statutu FIDE. Federacje proszą o niezależną ocenę prawną procesu decyzyjnego Zgromadzenia Ogólnego FIDE" - pisze portal sport.ru.
Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że apelacji w tej sprawie nie złożyła Polska. Publiczną informację o złożeniu apelacji ogłosił Estoński i Norweski Związek Szachowy. "Te decyzje zostały podjęte bez uwzględnienia zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dot. ograniczeń w udziale reprezentacji Rosji i Białorusi oraz w używaniu ich flag narodowych, hymnów i innych symboli państwowych" - dodają Rosjanie.
Na razie nie została wyznaczona data rozprawy w Lozannie.
Warto zaznaczyć, że Turlej był przeciwny decyzji FIDE i znacząco się od niej odciął. W trakcie głosowania, które przywróciło Rosjan do rywalizacji, nieobecny był jedyny polski delegat, czyli Radosław Jedynak.
"Decyzja została podjęta przez Walne Zgromadzenie FIDE stosunkiem głosów 61 do 51. Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny, jednakże zgodnie ze statutem FIDE taki tryb dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku wyboru władz FIDE i wyboru gospodarza Olimpiady Szachowej. Nielegalne zastosowanie procedury tajnej może prowadzić do manipulacji i różnych nieprawidłowości, które stawiają pod znakiem zapytania sam wynik głosowania i rodzą wątpliwości natury prawnej dotyczące legalności przegłosowanych uchwał" - pisał Polski Związek Szachowy w liście otwartym (cytat za: przegladsportowy.onet.pl).