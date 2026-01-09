Sportowcy z Rosji i Białorusi zostali zawieszeni w rozgrywkach międzynarodowych w lutym 2022 r. po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Mimo nadal trwającej wojny sportowcy stopniowo wracają do rywalizacji. W grudniu 2025 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że zawieszenie dla Rosjan i Białorusinów w zawodach organizowanych przez FIS było nielegalne. W związku z tym Danił Sadrejew i Michaił Nazarow otrzymali status sportowców neutralnych. Mimo to nie zostaną wpuszczeni do Polski na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Polska nie wpuściła też siatkarki Ariny Fiedorowcewej z Fenerbahce.

Tak Rosjanka skomentowała Polskę po tym, jak straciła imprezę. "Jak obrażeni chłopcy"

Ostatnio Polska straciła możliwość organizacji mistrzostw Europy U-23 i juniorów w podnoszeniu ciężarów. Miało to związek z faktem, że nasz kraj nie zapewnił "dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi". Wkrótce z tego samego powodu Estonia ma stracić prawo organizacji mistrzostw Europy w szermierce.

Całą sprawę skomentowała Wieronika Stiepanowa, rosyjska biegaczka narciarska. "Polska i Estonia zachowują się jak obrażeni chłopcy. Mówią nawet o takich dzieciach: 'Odmrożę sobie uszy na złość mamie". Mama Rosja szanuje samą siebie, nosi wodę na obrażonych i zabiera mistrzostwa do domu" - napisała Rosjanka na Telegramie.

Stiepanowa zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r., w sztafecie na pięć kilometrów. Poza tym Rosjanka zdobywała medale na mistrzostwach świata juniorów i do lat 23 w biegach narciarskich.

Rosjanka jest "pupilką Putina". Na razie nie wróci do rywalizacji

W kwietniu 2022 r. Stiepanowa spotkała się z Władimirem Putinem i wprost poparła prezydenta Rosji. - Rosja powróciła silna, dumna i znów odnosi sukcesy. Nie wszyscy na świecie ją lubią, to oczywiste. Jesteśmy na dobrej drodze i na pewno wygramy tak jak wygraliśmy igrzyska olimpijskie - mówiła biegaczka. Stiepanowa była też określana "pupilką Putina".

W grudniu Stiepanowa ogłosiła publicznie, że nie będzie ubiegać się o status neutralnego sportowca, by wrócić do rywalizacji w biegach narciarskich. Rosjanka chce znów startować w momencie, gdy będzie mogła występować z flagą, godłem i hymnem Rosji. "Jestem obywatelem Rosji i rosyjskim sportowcem. Nie mam nic do ukrycia ani się czego wstydzić. Dokonałem wyboru dawno temu, dawno temu wyraziłem swoje poglądy i się nie zmienię" - pisała Stiepanowa.