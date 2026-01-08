Królewski zabrał głos ws. igrzysk olimpijskich w Polsce. Jaśniej się nie da

- Niektórzy mówili, że nie wybudujemy tych stadionów [na Euro 2012, przyp. red.] i wybudowaliśmy. Wiem dobrze, jak wyznaczyłem cele, żeby zmienić Warszawę, jeśli chodzi o połączenia tramwajowe. Doprowadziło to do pewnej rewolucji, ale to się udaje, choć jesteśmy dopiero w połowie drogi. I tu będzie podobnie - podkreślał Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, w programie "Fakty po Faktach". Tak mówił o możliwości organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce. Najbardziej prawdopodobne daty to 2040 bądź 2044 rok.

- Na razie jesteśmy na bardzo wstępnym etapie olimpijskiej drogi. Po stronie polskich władz jest chęć, rozpoczęła się dyskusja, stawiamy pierwsze kroki, by sformalizować naszą ewentualną kandydaturę. Dziś każdy ma prawo do tego, by marzyć, a z drugiej strony kreślić scenariusze, jak ta nasza kandydatura miałaby wyglądać. [...] Same chęci nie wystarczą, ale z drugiej strony bez nich szans nie ma żadnych - podkreślał w rozmowie ze Sport.pl Michał Banasiak, prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Jarosław Królewski mówi wprost ws. IO. "Uważam, że powinniśmy się starać"

A co na temat organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce sądzi Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków? Nie od dziś wiadomo, że jest zwolennikiem innowacji i rozwoju. Jego zdaniem tak wielka impreza w Polsce może przynieść państwu wiele dobrego. - Oczywiście uważam, że powinniśmy się starać o organizację igrzysk - zaczął na wstępie rozmowy z Polsatem Sport.

- Nawet gdyby to miała być dla nas tylko metafora, bo doskonale wiem, jakie są kalkulacje, obliczenia, analizy ekonomiczne. Te bardziej i mniej pozytywne. Chodzi także o inny aspekt sprawy. Musimy w społeczeństwie budować tożsamość liderów. Tak jak w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego, naszych własnych, ambitnych projektów. Powinniśmy być po prostu odważni. (...) Skupmy się na tym, aby przyszłość była ambitna. Ambicja i nie tyle brawura, co odwaga powinny być dla nas kluczowe - dodawał.

IO mogą pomóc i młodszemu i starszemu pokoleniu Polaków

Jego zdaniem organizacja igrzysk w Polsce może też podnieść jakość życia obywateli, szczególnie dzieci i młodzieży. Może bowiem zachęcić większą liczbę osób do aktywności i starania się o ewentualny występ na imprezie czterolecia, a to z kolei może zmniejszyć, np. problem z otyłością. - Idea igrzysk z poprawą zdrowotności społeczeństwa ma ogromną korelację - podkreślał.

O tym, czy ostatecznie Polska zdecyduje się walczyć o organizację igrzysk, przekonamy się w kolejnych latach. Z pewnością taka impreza wymagałaby od kraju, a także od rządzących wielkiego zaangażowani i nakładów finansowych. Mogłaby jednak przynieść wiele dobrego, szczególnie w aspekcie gospodarczym, o czym mówił Trzaskowski, a także Banasiak.

- Najważniejsze argumenty po stronie organizacji igrzysk to towarzyszący ich organizacji bodziec gospodarczy, szansa na infrastrukturalną metamorfozę kraju i projekt ambicjonalno-społeczny, abyśmy dokonali w Polsce czegoś większego - podkreślał Banasiak.