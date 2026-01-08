Bardzo dużo się działo w ostatnim czasie wokół organizacji mistrzostw Europy juniorów w podnoszeniu ciężarów. Impreza do lat 15 i 17 miała odbyć się w Polsce, ale pod koniec 2024 roku Polski Związek Podnoszenia Ciężarów (PZPC) otrzymał pismo z Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (EWF), w którym stwierdzono, iż "ze względu na niemożność zapewnienia wiz wjazdowych zawodniczkom i zawodnikom Białorusi i Rosji (startujących pod nazwą AIN - Individual Neutral Athletes), Polska nie może być gospodarzem ME U15 i U17" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Odebrano Polsce mistrzostwa Europy U-15 i U-17 przez... Rosję

"No i odebrano nam imprezę!" - grzmiał PZPC.

Wydarzenie odbyło się w dniach 23-30 lipca 2025 roku w Hiszpanii, a konkretniej - w Madrycie. Po tym wydarzeniu - w sierpniu 2025 roku - Polski Związek Podnoszenia Ciężarów poinformował, iż "Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów, powierzyła nam organizację ME U-20 i U-23 w 2026 roku".

"Mistrzostwa zaplanowane są wstępnie na trzecią dekadę września – między 20 a 30 dniem tego miesiąca (w 2026 roku). Gospodarz – miasto Lublin lub Warszawa (Raszyn). Pierwsze rozmowy, co do miejsca zawodów, spraw logistycznych, hotelowych w jednym i drugim przypadku – trwają" - czytaliśmy w komunikacie.

Sytuacja znów się powtarza i znów poszło o Rosję

Jednak znów pojawił się ten sam problem. EWF ponownie odebrała Polsce prawo organizacji europejskiego czempionatu. Tym razem mistrzostw Europy juniorów i U-23 w 2026 roku.

W komunikacie na oficjalnej stronie federacji możemy przeczytać, iż "decyzja ta została podjęta po tym, jak kraj gospodarz nie zapewnił wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi" - czytamy.

"EWF po raz kolejny potwierdziła swoje zdecydowane i konsekwentne stanowisko, że sport musi pozostać ponad polityką. Federacja opowiada się za inkluzywnością, równymi szansami i jednością poprzez sport i nie akceptuje dyskryminacji ze względu na uwarunkowania polityczne lub geopolityczne, zwłaszcza w czasach narastających napięć na całym świecie" - tłumaczą się w dalszej części komunikatu.

Nowym gospodarzem tych zmagań została Albania. Zawody odbędą się w październiku.

Zobacz też: Rosyjska flaga będzie zakazana. Jest oficjalna decyzja

"Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów nadal w pełni angażuje się w ochronę wartości sportu, wspieranie młodych sportowców w całej Europie i dbanie o to, aby podnoszenie ciężarów nadal było platformą integracji, szacunku i solidarności" - zakończono.