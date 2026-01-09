Tiger Woods organizuje wielką imprezę. Gości obowiązuje jedna zasada

W ostatnich miesiącach o Tigerze Woodsie było głośno, ale niestety nie z powodu sukcesów sportowych. Miał spore problemy zdrowotne. Poddał się nawet operacji kręgosłupa i to już siódmej w swoim życiu. Od ponad roku nie wziął udziału w oficjalnych zawodach. Teraz o Amerykaninie znów zrobiło się głośno. A wszystko z powodu hucznej imprezy, jaką planuje wkrótce zorganizować.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Tak ma wyglądać impreza Tigera Woodsa. Jedna zasada

O szczegółach piszą zagraniczne media. Portal frontofficesports.com przekazał, że Woods chce zorganizować uroczystość z okazji urodzin. 30 grudnia 2025 skończył 50 lat, ale dopiero 14 stycznia 2026 pragnie wspólnie z bliskimi uczcić tę okoliczność. Jak donosi medium, impreza odbędzie się w The Breakers w Palm Beach na Florydzie. Pojawi się na niej około 300 osób, w tym wiele znanych osobistości, jak Jon Bon Jovi, który ma odpowiadać za muzykę. Przygotowane zostanie również specjalne menu, na cześć legendarnego golfisty.

A to nie koniec. Na imprezie będzie obowiązywać jedna zasada. Niedostosowanie się do niej będzie grozić absencją, czyli niewpuszczeniem na uroczystość. O jakiej regule mowa? "Obowiązujący dress code sugeruje, aby goście mieli na sobie 'odrobinę czerwieni', czyli kolor, który Woods nosi w ostatnich rundach turniejów golfowych i który stał się inspiracją dla jego marki odzieżowej Sun Day Red, która powstała w 2024 roku" - czytamy. Impreza zostanie zorganizowana nie tylko z okazji okrągłych urodzin Woodsa, ale także 30-lecia jego fundacji non-profit TGR.

Zobacz też: Oto konsekwencje ataku USA na Wenezuelę. Chodzi o mistrzostwa świata.

Życie uczuciowe Tigera Woodsa kwitnie

Z pewnością na uroczystości pojawi się również Vanessa Trump, była synowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Kobieta i Woods są parą. "Miłość unosi się w powietrzu, a życie jest lepsze, gdy jesteś u mojego boku! Czekamy na naszą wspólną podróż przez życie" - pisał golfista w marcu 2025. - Bardzo się cieszę z ich szczęścia, chcę, żeby oboje byli szczęśliwi. [...] Oboje są wspaniałymi ludźmi - powiedział prezydent USA.

Tiger Woods to jeden z najbardziej utytułowanych golfistów świata, najbogatszych i najbardziej rozpoznawalnych. Aż pięć razy wygrywał turniej Masters, trzy razy golfowy US Open i British Open. Cztery razy triumfował w mistrzostwach PGA (Professional Golfers Association).