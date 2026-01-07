Michał Szubarczyk, 14-letni snookerzysta z Lublina, w tym tygodniu walczył o nominację do turnieju German Masters. Kwalifikacje rozpoczął świetnie, bo od wygranej z niespełna 24-letnim Kreishhem Gurbaxanim. W meczu z reprezentantem Indii Polak przegrywał 1:3, ale odrobił stratę i ostatecznie wygrał 5:3.

Kolejnym rywalem 14-letniego zawodnika był Anthony McGill, reprezentant Szkocji i zwycięzca dwóch turniejów rankingowych. Polak przegrał z 34-letnim rywalem 1:5. Nie zepsuło mu to jednak humoru na długo, bo już następnego dnia wrzucił do sieci zdjęcie, na którym go obok mistrza świata Zhao Xintonga.

14-letni Polak pokonał mistrza świata

Co więcej, 14-letni Polak w trakcie treningowego meczu pokonał chińskiego snookerzystę. 28-letni Zhao Xintong wygrał mistrzostwa świata w 2025 roku, choć startował jako amator. W półfinale czempionatu pokonał legendę tej dyscypliny sportu, Ronniego O'Sullivana. "Nic tak nie poprawia pewności siebie po odpadnięciu z turnieju, jak... wygrany sparing z mistrzem świata. Wprawdzie dopiero drugi (pierwszy boleśnie do tyłu), ale podobno ważne jak się kończy, a nie zaczyna. Szubarczyk — Xintong 0:5 | 4:2" - napisał Polak na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Szubarczyk rywalizował z Xintongiem w Victoria's Snooker Academy w Sheffield, legendarnej brytyjskiej szkółce snookerowej.

Michał Szubarczyk weźmie teraz udział w eliminacjach do turnieju Welsh Open. O awans zagra z Egipcjaninem Hatemem Yassenem (113. miejsce w rankingu), od którego jest wyżej rozstawiony. Zwycięzca tego spotkania zagra o kwalifikację do WO z reprezentantem gospodarzy Jamiem Jonesem (60. miejsce w rankingu).

Michał Szubarczyk w ubiegłym roku zadebiutował w zawodowych rozgrywkach snookerowych, a w 2024 zdobył tytuł mistrza świata w snookerze do lat 21 w turnieju organizowanym przez International Billiards and Snooker Federation. 14-letni Polak zdobył też kilkanaście tytułów mistrza Polski juniorów w snookerze i 2 w pool bilardzie. Szubarczyk pochodzi ze snookerowej rodziny – jego ojciec Kamil jest certyfikowanym trenerem European Billiards and Snooker Association i sędzią snookerowym, a mama Barbara również sędziuje międzynarodowe zawody.