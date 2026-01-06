Anthony Joshua podjął decyzję po tragicznym wypadku! Szokujące słowa

"Samochód, którym podróżował na tylnym siedzeniu, wbił się w naczepę stojącej na poboczu ciężarówki. Do incydentu najpewniej doszło w momencie wyprzedzania innego pojazdu. Dwie osoby zginęły na miejscu" - przybliżaliśmy niedługo po zdarzeniu szczegóły wypadku.

Joshua kończy karierę? Tak twierdzi jego wuj

To zdarzenie miało ogromny wpływ na byłego mistrza świata wagi ciężkiej. Szybko się okazało, że ofiarami wypadku byli dwaj trenerzy pięściarza i jednocześnie jego bliscy przyjaciele, z którymi współpracował przez całą karierę. Teraz Adedamola Joshua - wuj sportowca - w rozmowie z "The Punch" stwierdził, że Anthony Joshua zrezygnował ze sportu.

- Najważniejsze jest to, że zakończył karierę bokserską. Cieszymy się z tego, ponieważ za każdym razem, gdy walczył na ringu, bardzo to przeżywaliśmy - powiedział Adedamola. - Za każdym razem, gdy zostaje znokautowany, czujemy się tak, jakby serce wyskoczyło nam z piersi. Wszystkie te emocje towarzyszące jego walkom są dla nas zbyt traumatyczne - dodał.

Dziennikarz dopytał, czy pięściarz poinformował rodzinę o tej decyzji. - Tak - odpowiedział krótko i konkretnie Adedamola Joshua.

Oficjalnego komunikatu ze strony pięściarza jeszcze nie było, ale jeśli informacje przekazane przez jego wuja są prawdziwe, to wkrótce powinno pojawić się więcej informacji w tym temacie.

Anthony Joshua zapewnił wsparcie rodzinom zmarłych w wypadku przyjaciół. Pięściarz niedawno po raz pierwszy zdecydował się przerwać milczenie i opublikował wpis w mediach społecznościowych, który dotyczył tego tragicznego wypadku.