Decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) ws. udziału sportowców z Rosji i Białorusi na zbliżających się zimowych igrzyskach paralimpijskich zapadła jeszcze we wrześniu zeszłego roku. Państwa członkowskie zdecydowały o zakończeniu sankcji wobec tych krajów. "Sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli pod własną flagą wystąpić w zimowych igrzyskach paralimpijskich" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Trochimowicz.

Putin wprost o decyzji ws. Rosji. "Wielkie zwycięstwo"

Dzisiaj - w poniedziałek 5 stycznia - do tej decyzji IPC ws. Rosjan odniósł się Władimir Putin. Dlaczego rosyjski prezydent robi to ponad trzy miesiące później? Wszystko dlatego, że jest to fragment gratulacji, które Putin złożył Rosyjskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu, który obchodzi swoje trzydziestolecie.

"Przez te wszystkie lata Rosyjski Komitet Paralimpijski wypełniał ważną społecznie misję, jednocząc tysiące ludzi z niepełnosprawnościami poprzez swoje szlachetne cele, dając im dostęp do sportu oraz edukacji fizycznej, pomagając im w pełni realizować swoje talenty oraz demonstrować silny charakter i niezwyciężonego ducha. W dużej mierze dzięki temu oddaniu oraz regularnej pracy, rosyjscy sportowcy osiągali wybitne wyniki na mistrzostwach świata i Europy oraz letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich" - czytamy w komunikacie, który pojawił się na oficjalnej stronie Kremla.

"Oczywiście jest nagrodą fakt, że dzisiaj nasi paralimpijczycy ponownie mogą występować w ważnych rozgrywkach międzynarodowych pod własną flagą, hymnem i symbolami narodowymi. Uważam to za wielkie zwycięstwo dla nas wszystkich" - podkreślił Putin.

Zimowe igrzyska paralimpijskie odbędą się we Włoszech krótko po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich - w dniach od 6 do 15 marca. Polska na ostatnich zimowych igrzyskach paralimpijskich miała 11 reprezentantów. Biało-Czerwoni nie zdobyli żadnego medalu.