To, co zrobił Krzysztof Ratajski, stanie się legendą! Fenomen, mistrz, król

W świecie darta nie ma nic ważniejszego niż świąteczno-noworoczne mistrzostwa świata w Alexandra Palace w Londynie. To właśnie tam, na przełomie grudnia i stycznia, najlepsi darterzy globu tworzą widowiska, które na lata zapadają w pamięci kibiców. To w tej imprezie padają rekordy oglądalności transmisji z darta – w 2025 roku finał mistrzostw świata oglądało 3,7 mln Brytyjczyków i jeśli chodzi o sport, to tylko transmisje piłkarskie miały w tym roku większą oglądalność w Wielkiej Brytanii.

Tak działa efekt Luke’a Littlera, cudownego dziecka darta, nastoletniego mistrza świata, który właśnie obronił tytuł i zgarnął milion funtów. Mistrzostwa świata stały się tak dobrym biznesem, że zakończona w sobotę edycja była powiększona do 128 graczy (z 96). To m.in. dzięki tej decyzji mieliśmy w Londynie takie historie jak ta Davida Munyui z Kenii, który nie tylko zagrał w Alexandra Palace, ale jako pierwszy gracz z Afryki wygrał mecz na mistrzostwach świata!

Fenomenalny był też Krzysztof Ratajski. Polak doszedł aż do ćwierćfinału, w którym za mocny okazał się późniejszy mistrz świata – Luke Littler. Dominacja 18-letniego Anglika była niepodważalna, a część ekspertów i kibiców upatruje w nim kogoś, kto przebije Phila Taylora i stanie się najlepszym graczem w historii darta.

Czy to możliwe? Co dalej z karierą Krzysztofa Ratajskiego? Zapraszamy na program podsumowujący mistrzostwa świata, w którym gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Jakub Łokietek, redaktor naczelny laczynasdart.pl, Arkadiusz Salomon, komentator i ekspert darterski, a także Łukasz Wacławski, polski darter. Zapraszamy do oglądania:

