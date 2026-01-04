Burza po tym, co zrobiła TVP. Jest mocna reakcja komentatora

Za nami mistrzostwa świata w darcie. Świetnie w ich trakcie zaprezentował się Krzysztof Ratajski, który dotarł do ćwierćfinału. W finale triumfował pogromca Polaka, Luke Littler, który wygrał 7:1 (2:3, 3:2, 3:1, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:1) z Gianem Van Veenemm, broniąc mistrzowski tytuł. Niestety starcie dostarczyło nie tylko sportowych emocji.

REKLAMA

Zobacz wideo Matty Cash gra w darta. I to jak! ABSOLUTE CINEMA

TVP wywołało burzę podczas mistrzostw świata w darcie

Transmisję z finałowej rozgrywki przeprowadziła Telewizja Polska. To w jaki sposób pokazano wydarzenie nie zadowoliło fanów darta. Szczególne kontrowersje wzbudził moment, kiedy Luke Littler udał się po zwycięski puchar.

TVP zamiast celebracji Anglika puściło reklamy, po których nie powrócono do komentatorów. Zamiast tego ku zaskoczeniu prowadzących i gości pokazano studio. Transmisyjna wpadka wywołała burzę komentarzy.

Zobacz też: Oto finaliści MŚ w darcie! "Jedna z najlepszych gier w historii"

Jest mocna reakcja komentatora stacji. "Bardzo mi przykro"

W krytyczny sposób do transmisji odniósł się również Jakub Łokietek, który komentował mistrzostwa świata w darcie dla TVP. Dziennikarz stwierdził, że sama końcówka wydarzenia została pokazana w wręcz skandaliczny sposób.

- Bardzo mi przykro, że praca kilku osób nad studiem internetowym jest wywracana przez nietrafione decyzje prawdopodobnie jednej osoby. Choć nie wypada mi, bo to nie nasza decyzja, to przepraszam, końcówka była skandaliczna, a świecą twarzą nie te osoby co powinny. Dzięki za MŚ! - napisał na portalu X Jakub Łokietek.

Dziennikarz mógł liczyć na słowa wsparcia od internautów, którzy zwrócili uwagę na to, że Polska dopiero uczy się transmisji z darta.

Luke Littler za zwycięstwo w finale zarobił milion funtów. Drugi Van Veen mógł liczyć na gażę wynoszącą 600 tysięcy funtów. Anglik, co oczywiste utrzymał prowadzenie w światowym rankingu.