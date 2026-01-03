Oto finaliści MŚ w darcie! "Jedna z najlepszych gier w historii"

Wielkimi krokami do końca zbliżają się 33. mistrzostwa świata w darcie. Najlepszym z Polaków okazał się Krzysztof Ratajski, który dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak przegrał 0:5 z 18-letnim Luke'em Littlerem. "Mistrzostwa, Mistrzostwa i dla mnie po Mistrzostwach. Jeszcze raz dziękuję za trzymanie kciuków i gorący doping" - pisał Ratajski w mediach społecznościowych. W piątek odbywały się półfinały MŚ. Littler walczył z Anglikiem Ryanem Searlem, a Holender Gian van Veen rywalizował ze Szkotem Garym Andersonem. Ten drugi pojedynek był określany jako przedwczesny finał.

Przedwczesny finał darta w półfinale. "Jedna z najlepszych gier"

W ćwierćfinale van Veen sprawił sporą niespodziankę, wygrywając 5:1 z Luke'em Humphriesem, czyli światową "dwójką". Półfinał nie zaczął się jednak dla niego najlepiej, bo w pierwszym secie przegrał 1:3 i został przełamany w trzecim legu przez Andersona. Później Holender prezentował się dużo lepiej, zwłaszcza w kontekście zdobywania podwójnych punktów. Obaj zawodnicy mieli bardzo dobre średnie punktowe.

W piątym secie Anderson prowadził 2:0 w legach po tym, jak zagrał "big fisha" (dwie potrójne 20-tki oraz 50-tka w środek tarczy). Van Veen był jednak w stanie odwrócić stan rywalizacji w secie, także zagrał "big fisha", a potem prowadził 4:1 w setach z Andersonem. Szkot się nie poddał i wygrał dwa kolejne sety, więc było 3:4 z perspektywy Andersona. Dwa ostatnie sety były nieco słabsze, ale lepiej poradził sobie w nich van Veen, wygrywając po 3:2.

Ostatecznie to van Veen awansował do finału mistrzostw świata w darcie, wygrywając 6:3 z Andersonem. To życiowy sukces Holendra w tych rozgrywkach. Jego rywalem będzie Luke Littler, który wygrał 6:1 w półfinale z Ryanem Searlem.

Internauci docenili też poziom starcia van Veena z Andersonem. "Fantastyczny półfinał, opanowanie van Veena pod presją jest niesamowite", "to była jedna z najlepszych gier w historii", "van Veen jest świetny do oglądania", "Littler będzie miał problemy z wygraniem finału", "to był finał przed finałem" - czytamy na portalu X. "Jeden jest wielki, drugi staje się wielki. Anderson i van Veen ugotowali coś wspaniałego" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Finał MŚ w darcie między Gianem van Veenem a Luke'em Littlerem odbędzie się w sobotę o godz. 21:15 czasu polskiego. Littler może wygrać zawody po raz drugi z rzędu. W 2025 r. Anglik pokonał w finale 7:3 Michaela van Gerwena.