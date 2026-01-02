Była 18:27. Wpis Krzysztofa Ratajskiego niesie się po sieci

Krzysztof Ratajski do ćwierćfinału mistrzostw świata wszedł w imponujący sposób. Najpierw bez straty seta pokonał Alexisa Toylo, następnie ograł Ryana Joyce'a 3:1, a w trzeciej rundzie niespodziewanie wrócił do meczu z Wesleyem Plaisierem, z którym wygrał 4:3. Następnie wyeliminował Luke'a Woodhouse'a, pokonując go 4:2.

W ćwierćfinale zadanie było dużo trudniejsze. Ratajski nieźle wszedł w mecz, w którym jego rywalem był obrońca tytułu, Luke Littler, ale nie wykorzystywał szans na podwójnych. Anglik pokonał 49-letniego Polaka aż 5:0 i odesłał go do domu.

Mimo to, "The Polish Eagle" może być zadowolony z tegorocznego czempionatu, ponieważ po raz drugi w karierze zameldował się w najlepszej ósemce. Przy okazji zarobił sporą sumę pieniędzy, bowiem obecna edycja MŚ szczyci się rekordową pulą nagród.

Wpis Ratajskiego wzbudził zachwyt kibiców. "Świetny, normalny gość"

Późnym popołudniem w piątek 2 stycznia, dzień po porażce z Littlerem, Ratajski postanowił opublikować wpis na swoim profilu na Facebooku, w którym wyraził wdzięczność kibicom oraz sponsorom, którzy wspierali go podczas rywalizacji w Alexandra Palace.

"Mistrzostwa, Mistrzostwa i dla mnie po Mistrzostwach. Jeszcze raz dziękuję za trzymanie kciuków i gorący doping! Wystarczyło na wiele! Czas na powrót do domu i odpoczynek przed nowym sezonem..." - czytamy.

49-latek załączył również fotografię z lotniska, która została wykonana w niezbyt dobrej jakości. Za plecami Ratajskiego znajduje się samolot jednej z tanich linii lotniczych, co od razu wywołało pozytywną reakcję wśród kibiców.

"To jest właśnie cały urok Krzysztofa. Świetny, normalny gość. Jestem dumny, że taki gość nas reprezentuje w tym pięknym sporcie" - czytamy w jednym z wpisów na portalu X.

"Dokładnie takiej foty oczekiwałem od Krzysztofa, piękne" - pisze Piotr Czerniawski.

- Brawa dla Krzysztofa Ratajskiego za dotarcie do ćwierćfinału, Cały turniej w jego wykonaniu był bardzo dobry i może mu to pomóc w całym 2026 roku - mówił na konferencji prasowej Luke Littler, który walczy o drugi tytuł mistrzowski.

