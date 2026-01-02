18-letni mistrz świata zaskoczył po wygranej z Ratajskim. Poszło w świat

Krzysztof Ratajski drugi raz w karierze osiągnął ćwierćfinał mistrzostw świata, powtórzył wynik z edycji 2020/2021. W starciu z Lukiem Littlerem nie miał jednak większych szans. Trafił na mistrza świata, numer jeden światowego rankingu, który jako nastolatek wywrócił środowisko darterskie do góry nogami.

Ratajski w trakcie meczu nie miał złej punktacji, skończył ze średnią prawie 97 pkt. przy podejściu do tarczy. Kilka razy rzucił po 180 punktów, miał znacznie więcej podejść z wynikiem ponad 100 i ponad 140 od Littlera. Postraszył go w pierwszym i czwartym secie. Niestety, zabrakło skuteczności na podwójnych, nie zamykał legów, kiedy powinien. To zaważyło na tym, że Polak nie ugrał nawet seta.

Littler zaskoczył po meczu z Ratajskim

Mimo tego, że Littler rozgromił Ratajskiego, to przyznał, że nie zagrał dobrego meczu. Zaskoczył całkowicie na konferencji prasowej po pojedynku z Polakiem. Nie czuł się najlepiej na scenie w Alexandra Palace w Londynie.

- Zwycięstwo to zwycięstwo. Kiedy prowadziłem 2:0, to zapytałem chłopaków stojących z tyłu, jaką mam średnią. Kiedy powiedzieli mi, że 101 pomyślałem sobie: "Co?!". Nie czułem się komfortowo i mam nadzieję, że jutro zagram lepiej - powiedział mistrz świata, cytowany przez TVP Sport. Dodał też, że ważny był pierwszy leg, którego pierwszy raz przegrał na tym turnieju. To opóźniło złapanie dobrego rytmu w meczu, nie wszedł dobrze w spotkanie.

Littler przyznał, że zmienił w trakcie meczu sposób gry. Chciał skończyć z jak najwyższą średnią, ostatecznie wyniosła ona 100.04.

- Przez cały mecz powtarzałem sobie, że chcę być lepszy, ale nic z tego nie wychodziło. Przy prowadzeniu 2:0 nie czułem się dobrze, zmieniłem moje rzuty, przez co musiałem pytać o średnią. Im szybciej kończę mecz, tym lepiej. Wtedy mogę więcej czasu spędzić w domu i się relaksować - mówił.

Na scenie nie dochodziło do spięć między Littlerem a Ratajskim. Anglik mówił o Polaku z szacunkiem, pogratulował mu wejścia do najlepszej ósemki świata.

- Brawa dla Krzysztofa Ratajskiego za dotarcie do ćwierćfinału - zakończył.

To był piąty pojedynek między Littlerem a Ratajskim, Anglik zwyciężył piąty raz.

W półfinale Luke Littler zmierzy się z innym Anglikiem, Ryanem Searlem. W drugim meczu Szkot Gary Anderson zagra z młodym Holendrem Gianem van Veenem.