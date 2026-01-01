Ależ zmontowali ekipę. Oto z kim Grosicki szalał w nocy

Kamil Grosicki w nie najlepszym nastroju kończył 2025 r. Nie dość, że Pogoń Szczecin w pierwszej części sezonu zawodziła (10. miejsce w tabeli), to później wyszły na jaw jego wysokie żądania w negocjacjach dotyczących przedłużenia umowy. "(To - red.) informacje które w mojej ocenie nigdy nie powinny wyjść poza klubowe gabinety, a przynajmniej nie w taki sposób. Nie można już tego cofnąć" - pisał 37-latek przed Bożym Narodzeniem. W okresie świąteczno-noworocznym chciał odciąć się od zgiełku i spędzić czas z bliskimi mu osobami.

Kamil Grosicki świętował nadejście nowego roku ze znanymi postaciami

Piłkarz sam przyznawał, że święta to dla niego bardziej rodzinny czas. Natomiast w sylwestra postanowił spędzić czas z małżonką Dominiką Grosicką oraz paczką znajomych. Część z nich to postacie doskonale znane kibicom sportu.

W jednym z zakopiańskich hoteli Grosicki świętował nadejście 2026 roku choćby z Jackiem Góralskim, 21-krotnym reprezentantem kraju i zawodnikiem Wieczystej Kraków, a także Radosławem Majdanem, byłym bramkarzem Pogoni oraz kadrowiczem (siedem występów), i jego żoną Małgorzatą Rozenek-Majdan. Zdjęcia ukazały się na profilu Majdana na Instagramie.

Kamil Grosicki dogada się z Pogonią Szczecin? Noworoczna wymiana uprzejmości z szefem klubu

Być może nowy rok przyniesie też przełom w rozmowach między stukrotnym reprezentantem Polski a klubem. "Grosicki opublikował na Instagramie zdjęcie swoje oraz swojej żony na zabawie sylwestrowej i życzył przy okazji kibicom szczęśliwego 2026 roku. Post skomentował Alex Haditaghi (właściciel Pogoni - red.). - Szczęśliwego nowego roku dla ciebie i rodziny, Kapitanie! - napisał Kanadyjczyk. Grosicki odpowiedział mu, wysyłając serduszka w kolorystyce symbolizującej barwy Pogoni" - pisał Bartosz Królikowski, dziennikarz Sport.pl.

Kamil Grosicki od początku sezonu rozegrał 20 meczów dla Pogoni Szczecin. Zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Jego drużyna wróci na boisko na przełomie stycznia i lutego, gdy podejmie Motor Lublin w Ekstraklasie.