Anna Lewandowska postanowiła hucznie pożegnać 2025 rok. W mediach społecznościowych pokazała, jak bawiła się na sylwestrowej imprezie. Byli tam rozpoznawalni goście ze świata sportu, choć nie tylko piłkarze.

Anna Lewandowska pokazała, jak bawiła się na imprezie sylwestrowej. Znane twarze

Obok Anny i Roberta Lewandowskich nie mogło zabraknąć Wojciecha Szczęsnego, klubowego kolegi 37-latka z FC Barcelony, oraz jego małżonki Mariny Łuczenko-Szczęsnej, która jest piosenkarką. Kobiety nagrały filmik ze swoimi mężami, który trafił do sieci.

Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na wspólnej zabawie sylwestrowej zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3800313997778504349/

Mierzący 195 cm bramkarz zapewne był jednym z najwyższych gości na imprezie, ale nie najwyższym. Na pewno musiał uznać "wyższość" Andrzeja Wrony, siatkarskiego mistrza świata z 2014 r., którego wzrost to 206 cm. Zresztą były reprezentant Polski oraz Lewandowska, mająca 168 cm, w żartobliwy sposób podsumowali dzielącą ich różnicę.

Oto co zrobili Anna Lewandowska i Andrzej Wrona na imprezie sylwestrowej

Na zdjęciu widać, iż wyciągnięte ręce Wrony są na wysokości czubka głowy 37-latki. A oboje stoją. Do tego podpisali zdjęcie w wymowny sposób, nawiązując do znanego filmu. Na wysokości barków Wrony znalazł się napis "Karate", a nad Lewandowską słowo "Kid", czyli "Dziecko".

Andrzej Wrona i Anna Lewandowska na zabawie sylwestrowej zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3800329751978600092/

Lewandowska opublikowała sporo zdjęć z imprezy w relacji na Instagramie. Stamtąd można się również dowiedzieć, iż to ona stała za wszystkim. W jednym ze wpisów określono ją wprost jako "organizatorkę zamieszania".

Anna Lewandowska na imprezie sylwestrowej zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3800329860292327221/

Zabawa sylwestrowa zakończona, a teraz przed Anną Lewandowską kolejny rok pełen wyzwań. W końcu ma ona wiele przedsięwzięć związanych z treningiem fizycznym oraz odżywianiem.