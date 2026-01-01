Oto cel Rosjan w 2026 roku. Nawet się z tym nie kryją

Odkąd w lutym 2022 roku Rosja bestialsko zaatakowała Ukrainę, tamtejsi sportowcy zostali wykluczeni z międzynarodowego sportu. W różnym zakresie, bo niektóre dyscypliny odsunęły ich kompletnie, inne jedynie zakazały startów pod własną flagą. Choć wojna nadal trwa, a najeźdźcy nadal codziennie mordują tysiące Ukraińców, sportowe władze na świecie coraz częściej przestają się tym przejmować. W ostatnich tygodniach jest to aż nader widoczne.

Rosjanie powoli wracają. Świat sportu zapomina o wojnie?

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Trybunał Arbitrażowy w Lozannie nakazał dopuszczenie do startów Białorusinów i Rosjan, pod warunkiem stwierdzenia u sportowca neutralności względem wojny. Przy czym neutralny status dostał niedawno skoczek Ilja Mańkow, który jest żołnierzem, więc w praktyce robią, co chcą. To nie wszystko. Rosjanie powrócili niedawno na międzynarodową scenę judo i to pod swoją flagą, a wiosną 2026 roku ma zostać omówiony ich ew. powrót do rywalizacji w światowej piłce ręcznej. Wszystko to spotyka się oczywiście z ogromną radością wśród rosyjskich elit. W sylwestrowy wieczór oficjalne oświadczenie wydał tamtejszy minister sportu Michaił Diegtiariew. Jego zdaniem jest dobrze, a będzie dla Rosji coraz lepiej.

Minister Putina odtrąbił sukces. Rosja chce więcej

- Rok 2025 był przełomowy dla rosyjskiego sportu. Poza licznymi reformami jego funkcjonowania, za pośrednictwem i zgodą prezydenta Władimira Putina obraliśmy kurs na powrót naszych sportowców do światowego sportu. Dialog z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i światowymi federacjami przynosi efekty. Powrót Rosjan się rozszerza, nasz hymn rozbrzmiewa coraz częściej. W mijającym roku znacznie zwiększyliśmy liczbę sportowców na arenie międzynarodowej. Liczba medali zdobytych w konkurencjach olimpijski jest 1,5 razy większa niż rok wcześniej - napisał Diegtiariew, cytowany przez portal sports.ru.

- Naszym celem na 2026 rok jest pełne przywrócenie statusu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i udać się jako oficjalna reprezentacja Rosji na Letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w senegalskim Dakarze, a także dopełnić już wszelkich formalności związanych z udziałem Rosji w igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku - zapowiedział rosyjski minister.