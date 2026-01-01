Ratajski - Littler. Gdzie obejrzeć ćwierćfinał MŚ? O której?

Krzysztof Ratajski jest najlepszym przedstawicielem darta w naszym kraju. W Nowy Rok stanie przed ogromną szansą napisania kolejnego ważnego rozdziału w swojej historii. Czeka go jednak ekstremalnie trudne wyzwanie. Przeciwnikiem Polaka będzie "cudowne dziecko" darta z Anglii, zaledwie 18-letni Luke Littler, aktualny mistrz globu.

Ratajski przed wielką szansą. Awansuje do półfinału MŚ?

Polak drugi raz w karierze zawalczy w ćwierćfinale mistrzostw świata PDC. Littler z kolei już dwukrotnie grał w finale tej imprezy. W 2023 roku przegrał ze swoim rodakiem (i imiennikiem) Luke'em Humphriesem. Rok później zwyciężył, pokonując Holendra Michaela van Gerwena. Nic dziwnego, że jest nazywany "złotym dzieckiem" darta.

Krzysztof Ratajski tegoroczny czempionat w Alexandra Palace rozpoczął od zwycięstwa z Alexisem Toylo (3:0). Następnie pokonał Ryana Joyce'a (3:1). W trzeciej rundzie mistrzostw stoczył najbardziej pasjonującą walkę - po wyjściu z opresji zwyciężył Wesley'a Plaisiera. W czwartej zaś ostatecznie okazał się lepszy od Luke'a Woodhouse'a, a teraz będzie miał okazję powalczyć z młodym dominatorem tej dyscypliny sportu.

Nasz reprezentant ani razu spośród czterech okazji nie wygrał z Littlerem. Czy za piątym podejściem uda mu się ta sztuka?

Kiedy i o której gra Ratajski? Gdzie obejrzeć mecz Ratajski - Littler? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Luke Littler - Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata w darcie zostanie rozegrany w czwartek 1 stycznia jako pierwszy w sesji wieczornej, która rozpocznie się o godz. 20:00 czasu polskiego.

Transmisja TV będzie w TVP Sport, a stream online na stronie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na kanale TVP Sport na YouTube. Zapraszamy także do śledzenia informacji dotyczących tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.