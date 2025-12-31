Krzysztof Ratajski dzięki zwycięstwu w meczu z Lukiem Woodhousem 4:2 drugi raz w swojej karierze awansował do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Darcie. Nasz reprezentant po drodze pokonał też Alexisa Toylo, Ryana Joyce'a, Wesleya Plaisiera. Przed 1/4 finału sporo uwagi Ratajskiemu poświęciła brytyjska prasa.

Historia Krzysztofa Ratajskiego poruszyła Brytyjczyków

O polskim zawodniku napisał portal Metro.co.uk, który przypomniał poruszającą historię Ratajskiego. Nasz reprezentant w 2024 roku przeszedł dwie operacje mózgu, Ratajski walczył z tętniakami. Skuteczne działanie lekarzy uratowało życie naszego mistrza. Walka z poważną chorobą spowodowała oczywiście nieobecność Polaka w zawodach, co doprowadziło do jego spadku w rankingu. Do trwających mistrzostw przystępował jako 37. zawodnik świata, nie zatracił jednak sportowej klasy.

- Ratajski po raz drugi awansował do ćwierćfinału MŚ. Wyczyn ten wydawał się odległy, gdy w ubiegłym roku Polak przeszedł operację mózgu. "Polski Orzeł" zachwycił w tym roku w Alexandra Palace, pokonując Alexisa Toylo, Ryana Joyce'a, Wesleya Plaisiera i Luke'a Woodhouse'a - czytamy w artykule.

"Miałem drobny problem zdrowotny z głową"

Sam Ratajski podchodzi z dużym dystansem do przebytej choroby.

- Miałem drobny problem zdrowotny z głową. Doznałem urazu. To był dla mnie trudny czas. Ale teraz wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że awansuję i wszystko będzie dobrze - mówi Ratajski, cytowany przez portal Metro.co.uk.

Teraz Ratajski zagra z numerem jeden na świecie. "Trudno mieć plan pokonania Luke'a Littlera"

Kolejne wyzwanie Ratajskiego będzie arcytrudne. Jego przeciwnikiem będzie najlepszy zawodnik świata Luke Littler.

- Trudno mieć plan pokonania Luke'a Littlera. Twoja gra musi być na najwyższym poziomie i musisz mieć dużo szczęścia, żeby go pokonać. On zawsze gra dobrze. Ale zawsze jest szansa. Każdy mecz z Lukiem Littlerem jest niesamowity. Zawsze jesteś wielkim outsiderem. Oczywiście będzie bardzo ciężko, ale zobaczymy, co się stanie - mówi cytowany Krzysztof Ratajski.

Littler to brytyjski supertalent, w 2025 roku obchodził osiemnaste urodziny. Brytyjczycy zauważają, że jednym z atutów Ratajskiego powinno być wsparcie kibiców, którzy nie żyją z młodym zawodnikiem w zbyt ciepłych relacjach. Littler ostro skrytykował publiczność po pokonaniu Roba Crossa.

- Czy mogę powiedzieć tylko jedną rzecz? Wy płacicie za bilety i płacicie za moją nagrodę, więc dziękuję za moje pieniądze. Dziękuję za wygwizdanie. No dalej! - powiedział po spotkaniu Littler.

Spotkanie między Krzysztofem Ratajskim a Lukiem Littlerem rozpocznie się 1 stycznia, o godzinie 20:10. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.