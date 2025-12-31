Ogłosili w nocy ws. meczu Ratajskiego. Znamy godzinę ćwierćfinału MŚ

Wiadomo już, kiedy Krzysztof Ratajski zagra z Lukiem Littlerem w ćwierćfinale darterskich mistrzostw świata PDC. Polak zmierzy się z obrońcą tytułu w Nowy Rok o godzinie 20:10 czasu polskiego. Można było się spodziewać takiej pory, bowiem wszystkie mecze Littlera na MŚ są podczas sesji wieczornych.

Ratajski w ćwierćfinale MŚ. Czeka na niego absolutny fenomen darta

Krzysztof Ratajski w pełni odbudował formę, wszelkie problemy zdrowotne ma już za sobą. Cieszy, że przygotował dobrą dyspozycję właśnie na mistrzostwa świata, najważniejszą imprezę w kalendarzu darterskim. W trwającej edycji imprezy pokonał kolejno Alexisa Toylo, Ryana Joyce'a, Wesleya Plaisiera i Luke'a Woodhouse'a. To dało mu pierwszy ćwierćfinał od edycji 2020/2021. Odbudował też swoją pozycję w rankingu - wrócił do TOP 32, a to gwarantuje rozstawienie w wielu imprezach w trakcie sezonu.

W meczu o półfinał Ratajski zmierzy się z Lukiem Littlerem. 18-latek to złote dziecko darta, szturmem podbił scenę i został najlepszym darterem na świecie. Broni tytułu mistrzowskiego, jest liderem światowego rankingu. Wraz z jego debiutem na MŚ podczas edycji 2023/2024 zaczęła się złota era darta. Dyscyplina bije rekordy popularności. Także w Polsce, na co też ma wpływ obecność Ratajskiego w gronie najlepszych darterów świata.

Ratajski zagra z Littlerem na otwarcie noworocznej sesji wieczornej. Mecze młodego Anglika na MŚ były zawsze najważniejszym momentem dnia. Biorąc pod uwagę, że publika w Alexandra Palace w Londynie nie przepada za nim, to Ratajski może mieć jej większe poparcie w Nowy Rok.

Dotychczas Ratajski grał z Littlerem cztery razy. Anglik wygrał każde spotkanie, ale w każdym musiał się wykazać.

Po meczu Polaka dojdzie do innego hitu. Luke Humphries, wicelider rankingu i najpoważniejszy rywal Littlera, zagra z Gianem van Veenem. Holender to kolejna młoda gwiazda darta, która odważnie atakuje elitę. Ma dopiero 23 lata.

W sesji popołudniowej odbędą się mecze Ryana Searle'a z Jonnym Claytonem oraz Gary'ego Andersona z Justinem Hoodem.