To nie żart. Tyle Ratajski zarobił za awans do ćwierćfinału MŚ

Krzysztof Ratajski odniósł czwarte zwycięstwo na mistrzostwach świata w Alexandra Palace. Po pokonaniu 4-2 Luke'a Woodhouse'a, rozstawionego z numerem 25, awansował do ćwierćfinału (po raz drugi w karierze). To również potężny zastrzyk gotówki dla reprezentanta Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport, w którym piją na potęgę. "Tu alkohol nie jest zakazany"

Krzysztof Ratajski awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie. Oto jego zarobki

Za występ w czwartej rundzie miał on zagwarantowane 60 tys. funtów brytyjskich, czyli, przy obecnym kursie, 290 tys. zł. Jednak awans do ćwierćfinału to wejście na znacznie wyższą półkę finansową. 48-latek zapewnił sobie nagrodę rzędu 100 tys. funtów, czyli ok. 483 tys. zł.

Sprawdź również: Wybuczeli 18-letniego mistrza i się zaczęło. Oto co im powiedział

O to, by zarobić jeszcze więcej, Ratajski powalczy z Lukiem Littlerem, obrońcą tytułu rozstawionym z numerem pierwszym. Zwycięzca awansuje do półfinału, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 200 tys. funtów, czyli ok. 967 tys. zł. Cała pula nagród w turnieju wynosi 5 mln funtów.

Dart. Nagrody finansowe na mistrzostwach świata 2026

pierwsza runda - 15 tys. funtów

druga runda - 25 tys. funtów

trzecia runda - 35 tys. funtów

czwarta runda - 60 tys. funtów

ćwierćfinał - 100 tys. funtów

półfinał - 200 tys. funtów

finalista - 400 tys. funtów

triumfator - milion funtów

Ćwierćfinały mistrzostw świata w darcie odbędą się w czwartek 1 stycznia - dwa w sesji popołudniowej i dwa w wieczornej, w której zagrają Krzysztof Ratajski oraz Luke Littler. Na piątek 2 stycznia zaplanowano półfinały, a finał na sobotę 3 stycznia.