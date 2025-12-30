Powrót na stronę główną

To nie żart. Tyle Ratajski zarobił za awans do ćwierćfinału MŚ

Krzysztof Ratajski po pokonaniu Luke'a Woodhouse'a po raz drugi w karierze awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie. To wielki sukces sportowy, jak również finansowy reprezentanta Polski. Za awans do najlepszej ósemki zarobił on sześciocyfrową kwotę, i to w funtach! A jeśli pokona Luke'a Littlera, może być jeszcze lepiej.
Krzysztof Ratajski odniósł czwarte zwycięstwo na mistrzostwach świata w Alexandra Palace. Po pokonaniu 4-2 Luke'a Woodhouse'a, rozstawionego z numerem 25, awansował do ćwierćfinału (po raz drugi w karierze). To również potężny zastrzyk gotówki dla reprezentanta Polski.

Krzysztof Ratajski awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie. Oto jego zarobki

Za występ w czwartej rundzie miał on zagwarantowane 60 tys. funtów brytyjskich, czyli, przy obecnym kursie, 290 tys. zł. Jednak awans do ćwierćfinału to wejście na znacznie wyższą półkę finansową. 48-latek zapewnił sobie nagrodę rzędu 100 tys. funtów, czyli ok. 483 tys. zł.

O to, by zarobić jeszcze więcej, Ratajski powalczy z Lukiem Littlerem, obrońcą tytułu rozstawionym z numerem pierwszym. Zwycięzca awansuje do półfinału, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 200 tys. funtów, czyli ok. 967 tys. zł. Cała pula nagród w turnieju wynosi 5 mln funtów.

Dart. Nagrody finansowe na mistrzostwach świata 2026

  • pierwsza runda - 15 tys. funtów
  • druga runda - 25 tys. funtów
  • trzecia runda - 35 tys. funtów
  • czwarta runda - 60 tys. funtów
  • ćwierćfinał - 100 tys. funtów
  • półfinał - 200 tys. funtów
  • finalista - 400 tys. funtów
  • triumfator - milion funtów

Ćwierćfinały mistrzostw świata w darcie odbędą się w czwartek 1 stycznia - dwa w sesji popołudniowej i dwa w wieczornej, w której zagrają Krzysztof Ratajski oraz Luke Littler. Na piątek 2 stycznia zaplanowano półfinały, a finał na sobotę 3 stycznia.

