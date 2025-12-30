Ratajski - Littler. Kiedy i gdzie obejrzeć ćwierćfinał MŚ? [TRANSMISJA, STREAM]

Krzysztof Ratajski świetnie spisuje się na mistrzostwach świata. Po pokonaniu Alexisa Toylo (3-0), Ryana Joyce'a (3-1) oraz Wesleya Plaisiera (4-3) awansował do czwartej rundy i stanął przed szansą na wyrównanie życiowego osiągnięcia, jakim był występ w ćwierćfinale (w 2021 r.).

Dart. Kiedy mecz Krzysztofa Ratajskiego z Lukiem Littlerem na mistrzostwach świata?

Czwartym rywalem Polaka w londyńskim Alexandra Palace był Luke Woodhouse. Od samego początku darterzy szli łeb w łeb, przez co po czterech setach był remis 2:2. Jednak od tego momentu górował Polak, który wygrał 4-2 i osiągnął drugi w karierze ćwierćfinał MŚ.

Ratajskiego czeka gigantyczne wyzwanie. Zagra bowiem z Lukiem Littlerem, cudownym dzieckiem darta - 18-latek broni tytułu i jest rozstawiony z numerem jeden. W dodatku ma bardzo korzystny bilans z Polakiem, od początku 2024 r. wygrał wszystkie cztery mecze (z czego jeden w tym roku, 10-8 w UK Open).

Kiedy i o której gra Ratajski? Gdzie obejrzeć mecz Ratajski - Littler? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Luke Littler - Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata w darcie zostanie rozegrany w czwartek 1 stycznia w sesji wieczornej, która rozpocznie się o godz. 20:00 czasu polskiego - w tej sesji odbędą się dwa spotkania, ale nie wiadomo, czy Polak i Anglik wyjdą na scenę jako pierwsi, czy jako drudzy (ze względu na pozycję Litllera można podejrzewać, że jako drudzy).

Transmisja TV będzie w TVP Sport, a stream online na stronie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na kanale TVP Sport na YouTube. Zapraszamy także do śledzenia informacji dotyczących tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.