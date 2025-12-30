Te słowa naprawdę padły po meczu Krzysztofa Ratajskiego

Krzysztof Ratajski w 1/8 finału darterskich mistrzostw świata (w Londynie) rywalizował z Anglikiem Lukiem Woodhouse'em (rozstawiony z numerem 25). Po czterech setach był remis 2-2, jednak dwie kolejne odsłony należały do Polaka, który ostatecznie zwyciężył 4-2.

Krzysztof Ratajski znów w ćwierćfinale mistrzostw świata. Zagra z Lukiem Littlerem. Eksperci reagują

Dzięki temu 48-latek po raz drugi w karierze zagra w ćwierćfinale MŚ. Tym razem zadanie będzie arcytrudne, bowiem jego przeciwnikiem będzie rewelacyjny Luke Littler, 18-letni obrońca tytułu i najwyżej rozstawiony darter. Jednak już dotychczasowe występy Polaka wywołały euforię wśród dziennikarzy i ekspertów.

"Krzysztof Ratajski i dart to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie przytrafiły się polskiemu sportowi w ostatnich latach. Mecz z Littlerem o przejście do historii i piękny początek 2026 roku w polskim sporcie" - napisał Filip Macuda ze Sport.pl.

"Po pięciu latach Krzysztof Ratajski znowu w ósemce najlepszych darterów świata! Polish eagle on prime. Adam Małysz naszych czasów. 53 tys. na YT. Pewnie z 2x w telewizji. A teraz czas na Littlera" - zauważył Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"Życzenie na Nowy Rok. Oby mecz Littlera z Ratajskim nie był spotkaniem gołej d*py z batem. Czyli Littler musi zagrać słabiej niż zwykle, a Rataj wspiąć się na absolutne wyżyny" - ocenił Norbert Bożejewicz z transfery.info.

"Krzysztof Ratajski powinien zgarnąć jakąś dodatkową, indywidualną nagrodę w plebiscycie na Sportowca Roku. "Polish Eagle". Ulubiony (Najnormalniejszy?) Sportowiec 2025 roku" - napisał Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Krzysztof Ratajski w 1/4 z Littlerem. Piękne bliskie meczycho, spokój w ostatnim legu... Klasa" - skwitował Maciej Turski z Kanału Sportowego. "Krzysztof Ratajski po raz drugi w karierze zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata. "Polski Orzeł" znów pisze piękną historię polskiego darta" - podsumował Grzegorz Podolski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Onetu.

Ćwierćfinałowy mecz Krzysztofa Ratajskiego z Lukiem Littlerem zostanie rozegrany w sesji wieczornej w czwartek 1 stycznia. Tego dnia reprezentant Polski będzie obchodził 49. urodziny.