Tyle rząd Tuska przeznacza na sport. To nie żart

Rutnicki w roli ministra sportu zastąpił Sławomira Nitrasa. Jego poprzednik w powszechnej opinii nie poradził sobie z wyzwaniem, jakie postawiono przed nim w grudniu 2023 roku. Większość jego inicjatyw nie wzbudziła pozytywnych recenzji, a na dodatek był uważany za osobę konfliktową, która nigdy nie miała za wiele wspólnego ze sportem. O Rutnickim czegoś takiego już nie można było powiedzieć, bo 47-latek w sporcie działa od dłuższego czasu.

Rutnicki zabrał głos ws. rozwoju sportu w Polsce. Oto budżet

Minister sportu był niedawno gościem programu "Kamerą TVP Sport", który prowadzi Maciej Iwański. Głównym tematem ich rozmowy była kwestia inwestycji w infrastrukturę, co ma być jednym z głównych czynników wpływających na rozwój polskiego sportu.

- Prawie połowa orlików jest teraz remontowana - podkreślił Rutnicki. - Ludzie oczekują konkretnych działań dotyczących infrastruktury sportowej. Nie tylko tej piłkarskiej, ale również przyszkolnej. Od dwóch lat realizujemy nowy program "Klub Pro", czyli dofinansowania klubów, gdzie najlepiej szkoli się dzieci i młodzież. 850 klubów w Polsce jest wspieranych poważnymi kwotami, bo to jest ponad 100 milionów złotych. W ramach projektu możemy zapłacić trenerom, co było jednym z największych problemów, czy też zakupić sprzęt. Jeżeli chcemy mieć profesjonalistów i medalistów, to musimy mieć go na absolutnie topowym poziomie. Przez dwa lata wymieniliśmy sprzęt, który był jeszcze z lat 80. i 90.

W dalszej części rozmowy Rutnicki zdradził, jakie pieniądze przeznacza polski rząd na rozwój sportu.

- Budżet na cały sport to mniej więcej 2 miliardy i 600 milionów złotych. To jest bardzo dużo, ale oczywiście w zależności od tego, czego dotykamy. Infrastruktura to ponad miliard złotych. W 2025 roku przeznaczyliśmy prawie 200 milionów złotych na dofinansowanie związków sportowych. To kwota mocno zbliżona do tej, która była w zeszłym roku. Zdaję sobie sprawę, że sport profesjonalny jest bardzo ważny, ale mnóstwo inwestujemy w sport powszechny - między innymi program "Z Orlika na Stadion", w ramach którego 80 tysięcy chłopców i dziewczynek grało w piłkę nożną – podsumował minister sportu.

Jakub Rutnicki ministrem sportu został 24 lipca 2025 roku.