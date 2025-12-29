14-letni Polak wyprzedził absolutną legendę. Co za wyróżnienie!

Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry, Steve Davis, John Higgins i Mark Selby - to najsłynniejsi i najbardziej utytułowani snookerzy w historii. Aspiracje, by dołączyć do tego grona w przyszłości, ma Michał Szubarczyk. To ledwie 14-latek, a już może pochwalić się wieloma sukcesami. Wiele z nich osiągnął w tym roku kalendarzowym. Doceniły to angielskie media. Ba, zasugerowały, że był lepszy nawet od... O'Sullivana.

Michał Szubarczyk doceniony przez Anglików

Portal metro.co.uk stworzył ranking 20 najlepszych snookerzystów świata w 2025 roku. Na pierwszym miejscu bez większych zaskoczeń znalazł się Shelby. Zgarnął bowiem aż cztery tytuły. "Fantastyczny rok dla Jestera" - czytamy. W TOP 3 znaleźli się jeszcze Zhao Xintong i Shaun Murphy. W gronie wybrańców znalazło się również miejsce dla Szubarczyka.

Polak uplasował się na 15. lokacie, o jedną wyżej niż sam O'Sullivan. To pokazuje, jak sporym uznaniem, mimo wciąż nastoletniego wieku, cieszy się nasz rodak. Jak uzasadniono miejsce Szubarczyka? "Radzi sobie znakomicie, mimo tak młodego wieku" - czytamy na wstępie. "W 2025 zapisał się w historii. Został najmłodszym zawodowym snookerzystą. Udało mu się to osiągnąć, awansując do finału Mistrzostw Europy EBSA. Miał już wtedy w dorobku triumfy w turniejach do lat 16 i 18. Choć nie ma jeszcze 15 lat, to już ma na koncie serię wygranych w głównym cyklu. Fantastyczna perspektywa" - podkreślali dziennikarze.

Cały świat rozpływa się nad Szubarczykiem

Skala talentu Polaka wydaje się ogromna. Mówi się o nim już w całej Europie. Kilka miesięcy temu hiszpańskie media nazwały go "snookerowym Laminem Yamalem". "Tworzysz historię…" - chwalił go Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego. W tym roku Szubarczyk zdobył m.in. tytuł amatorskiego mistrza świata, a także wystąpił w kwalifikacjach do UK Championship.

- Ma w sobie elementy kilku różnych zawodników, ale momentami widzę w nim trochę Marka Selby’ego. (...) Jak na zawodnika w takim wieku i przy tak niewielkim doświadczeniu jego poziom gry jest bardzo wysoki - chwalił Polaka Dave Hendon, angielski ekspert od snookera, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Kto wie, może za kilka lat zamiast Shelby'ego to właśnie nazwisko Szubarczyka zagości na szczycie listy najlepszych 20 snookerzystów według metro.co.uk.