Tak wyglądał ślub Polki w Dubaju. Żaden sekret, kim jest jej mąż

- Pieniądze nigdy nie były dla mnie motywacją do uprawiania golfa. Gdy nie otrzymałem dzikiej karty na turniej PGA Tour w Rzymie, zgłosili się do mnie z LIV Golf. To była trudna decyzja, ale przyjąłem ofertę i zmieniłem ligę. Dziś nie żałuję - mówił kilka tygodni temu Adrian Meronk w rozmowie z WP SportoweFakty. To jedna z naszych największych nadziei w rywalizacji golfistów. Polak odnosi sukcesy zarówno na polu zawodowych, jak i w życiu prywatnym.

Adrian Meronk ożenił się. Ślub poza granicami Polski

W życiu Meronka doszło do sporych zmian. W ostatnich dniach poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Melanię Bobrowicz, wokalistkę. Uroczystość miała miejsce w Dubaju, gdzie na co dzień mieszka para. Meronk i jego wybranka wzięli ślub cywilny, co sugerują zdjęcia, które na Instagramie opublikowała kobieta. Zamieściła kilka kadrów z urzędu, uroczystej kolacji, czy z przygotowań. Wybranka golfisty błyskawicznie zmieniła też nazwisko w mediach społecznościowych.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Umieścili je nie tylko fani, ale i osoby znane w show-biznesie, czy w sporcie. Życzenia złożył m.in. Hubert Hurkacz. "Gratulacje" - pisał polski tenisista. "Gratulacje dla Was", "Wyglądacie na takich szczęśliwych. Piękny widok", "Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Rozkwitajcie kochani w miłości" - dodawali internauci.

Wkrótce Meronk z pewnością wróci do treningów. W tym sezonie wygrał turniej w Rijadzie na otwarcie i zgarnął spore pieniądze, bo mówi się aż o czterech milionach dolarów. Zresztą na brak pieniędzy golfista narzekać nie może. W 2024 roku podpisał trzyletnią umowę z Saudyjczykami opiewającą na aż 10 milionów dolarów. To podstawa. Dodatkowo może zarabiać na turniejach, jak ten w Rijadzie.