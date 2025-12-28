Oto majątek krezusa Pudzianowskiego. Wiemy, ile płaci swoim pracownikom

Mariusz Pudzianowski jest wybitnym polskim sportowcem - w przeszłości był uznanym strongmanem, który zdobył osiem mistrzostw Polski, sześć tytułów mistrza Europy oraz pięć mistrzostw świata. Później zaczął karierę MMA - w 2009 roku zadebiutował z Marcinem Najmanem i od tamtej pory wciąż występował w federacji KSW. Ostatni raz pojawił się w oktagonie w kwietniu 2025 roku. Wtedy to przegrał z Eddiem Hallem i od tamtej pory jego przyszłość jest niepewna. Do tego doszedł konflikt z władzami federacji i mówi się nawet o końcu współpracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Pudzianowski największym wygranym? Sarara komentuje

Mariusz Pudzianowski jest właścicielem firmy transportowej

Przez wiele lat Mariusz Pudzianowski stworzył sobie poduszkę finansową, więc nie musi się martwić, co będzie dalej robić. W czasie swojej długiej sportowej kariery nie "przebalował" pieniędzy, tylko zainwestował. Działa m.in. w branży transportowej. - Twardo stąpam po ziemi, pracuję na własny rachunek, a każda z moich działalności świetnie sobie radzi. W jakich branżach działam? Tiry, ciężarówki, mam też flotę samochodów. No i pracuję w nieruchomościach. Wszystko sobie tak poukładałem, tak zdywersyfikowałem portfel, żeby zawsze coś mi skapywało, jak pociągnę za któryś sznurek - mówił jakiś czas temu w rozmowie ze Sport.pl.

"Pudzian" wielokrotnie z szacunkiem wypowiadał się nt. pracy zawodowego kierowcy, od której sam nie stroni. - Dziś ponownie praca jako kierowca ciężarówki. Pozdrowionka dla wszystkich driverów. Wiem, że akurat macie ciężką pracę, bo sam prowadzę firmę transportową. Szanuję was za to, bo wyjazd na te 2,5-3 tygodnie w trasę, rozłąka od rodziny. Zarabiacie przywzwoite pieniądze jak na tę pracę, ale zawsze jak to natura ludzka mówi, zawsze jest mało, nieważne, czy zarobisz 7, 8, czy 10 tysięcy. Za tę waszą ciężką pracę wam się to należy. Zdarza mi się, że na 3h wyskoczę w trase, pojeżdżę, sprawdzę samochody. (...) Kierowcy - samo się nic nie zrobi. Ciężki kawałek chleba macie z tą jazdą. Akurat mam taką lepszą opcję, że nie muszę jeździć jako kierowca. Trzymać się i szerokości - powiedział w nagraniu, które zamieścił na Facebooku w 2019 roku.

Taki ma majątek Pudzianowski. Ile zarabiają jego kierowcy?

W jednym z nagrań zdradził, ile zarabiają jego kierowcy. Doszło do tego po tym, jak jeden z jego kierowców dostał mandat na Słowacji. Do zapłaty było 50 euro za przekroczenie limitu obciążenia. - To ja mam za wszystko odpowiadać i wszystkiego pilnować? Czy kierowca, który dostaje za swoją pracę miedzy 8-10 lub 9 do 11 tys. zł miesięcznie? - pytał.

Zobacz też: O tym, co zrobił Mariusz Pudzianowski trąbi już cały świat

Niedawno portal Therichest.com oszacował, że majątek Pudzianowskiego wynosi około 8 milionów dolarów, czyli ponad 34 mln złotych. 48-latek ma również flotę ciężarówek, czy wiele luksusowych aut, a wśród nich między innymi Lamborghini Murcielago LP640 Roadster, którego używane modele są warte minimum blisko 300 tysięcy dolarów.

Marusz Pudzianowski bardzo dawno dorobił się ogromnego majątku, więc teraz sport może traktować jako hobby, a nie sposób na życie. - Ktoś tak fajnie powiedział: "musisz pierwszy milion ukraść". Nie. Ja pierwszy milion wydźwigałem na plecach - powiedział Mariusz Pudzianowski w 2024 roku w wywiadzie, który ukazał się na kanale YouTube Olimp Sport Nutrition.

W dalszej części rozmowy doprecyzował, że pierwszy milion dolarów miał na swoim koncie gdzieś w 2005 roku. - Kupiłem dom w Stanach, potem coś tam. Jeszcze zainwestowałem w jakieś nieruchomości - kontynuował.