Świat sportu w żałobie. Nie żyje 18-letnia Isabelle Marciniak

W środę 24 grudnia Paraneńska Federacja Gimnastyczna poinformowała o śmierci 18-letniej Isabelle Marciniak. Młoda sportsmenka odeszła po walce z chorobą nowotworową. Według informacji "Mundo Deportivo" przyczyną zgonu był chłoniak Hodgkina, który zaatakował układ limfatyczny.

Dopiero zaczynała karierę. Była nadzieją brazylijskiego sportu

W pożegnalnym wpisie zamieszczonym na Facebooku federacja złożyła kondolencje rodzinie, przyjaciołom, trenerom, koleżankom z drużyny i całej społeczności gimnastycznej.

"Niech jej historia, pasja do sportu i pamięć pozostaną żywe jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że gimnastyka jest narzędziem kształtowania człowieka i przemiany" - czytamy.

W 2021 roku Brazylijka święciła największe sukcesy. Wywalczyła złoty medal w wieloboju na mistrzostwach kraju juniorek oraz srebro w ćwiczeniach ze wstążką. Najcenniejszy kruszec zdobyła także w układzie z piłką. W 2023 roku zdobyła seniorskie mistrzostwo drużynowe wraz z Clube Agir.

Ciało Isabelle Marciniak zostanie wystawione w jej rodzinnym mieście, Araucarii. Tam również odbędzie się pogrzeb.

