Oto zdrajczyni Ukrainy. Zełenski nie miał wyboru. Zdecydował w Wigilię

Sofia Łyskun, utytułowana skoczkini do wody, w grudniu wstrząsnęła Ukrainą, przyjmując rosyjskie obywatelstwo i decydując się na starty dla wrogiego kraju. W dodatku zaczęła występować w propagandowych mediach wychwalających Władimira Putina. To nie mogło pozostać bez reakcji Wołodymyra Zełenskiego.
"Zełenski odebrał stypendium zdradzieckiej sportsmence po tym, jak otrzymała rosyjskie obywatelstwo" - ogłasza ukraiński portal ua.news. Taka decyzja zapadła nie tylko w przypadku Łyskun, ale i czterech innych zawodniczek.
Dekretem 980/2025, z 24 grudnia, świadczenie odebrano nie tylko nowej obywatelce Rosji, ale i Ołeksandrze Sendziuk, która także skacze do wody. "Sportsmenkom tym przyznano państwowe świadczenia w kwietniu 2025 roku za ich (wyróżniające - red.) osiągnięcia sportowe" - wskazało źródło.
Ponadto prezydent Ukrainy podpisał jeszcze jeden dekret opublikowany 24 grudnia, o numerze 979/2025. Ma on podobny charakter, gdyż na jego mocy państwowe dożywotnie stypendia straciły trzy medalistki olimpijskie: Ołena Żupijewa-Wjazowa, Ludmiła Fiłatowa (obie lekkoatletyka) i Olha Szkurnowa (siatkówka). Oba dekrety weszły w życie z dniem ich podpisania.
Przypomnijmy, że wcześniej Sofia Łyskun została już wykluczona z ukraińskiej kadry i pozbawiona wszystkich nagród, które otrzymała pod flagą Ukrainy. Ponadto tamtejszy minister sportu Matwij Bidny zapowiedział dążenie do międzynarodowego zdyskwalifikowania zawodniczki.