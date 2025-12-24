O tym, co dzieje się u Lewandowskich, dowiadujemy się głównie z profili w social mediach Roberta czy Anny. Teraz żona kapitana reprezentacji Polski, którą na Instagramie obserwuje 5,7 mln osób, podzieliła się z obserwującymi sytuacją z życia swoich dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Córka Lewandowskiego zagrała u boku wielkiej gwiazdy

Kilka lat temu Lewandowska pochwaliła się talentem córki - Klary, która w 2021 roku razem z nauczycielką ćwiczyła grę na pianinie. "To nie pierwszy raz, kiedy Anna Lewandowska pochwaliła się, że jej córka gra na pianinie. Tak było już też w 2019 r. Wtedy żona Roberta Lewandowskiego pokazała, jak mała Klara siedzi na kolanach trenerki i naciska klawisze" - informował swego czasu "Przegląd Sportowy".

Z najnowszego wpisu Anny Lewandowskiej można wywnioskować, że na jakiś czas Klara przestała grać, ale wróciła do tego i nadal rozwija się w tym aspekcie. Teraz jednak poszła o krok dalej i postanowiła zagrać u boku wielkiej gwiazdy.

Zobacz też: Oto cała prawda o Lewandowskim. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

"Klarcia od trzech miesięcy uczy się gry na pianinie i fajnie, bo sama chciała zagrać (odważna). Słodkie na maksa! I to jeszcze u boku samego Sebastiana Karpiel-Bułecki" - napisała.

Klara Lewandowska i Sebastian Karpiel-Bułecka Screen - https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3794682936646205487/

Sebastian Karpiel-Bułecka to polski wokalista, muzyk i skrzypek. Najbardziej znany jest z gry w zespole Zakopower.

Serwis pudelek.pl donosił, że Robert i Anna Lewandowscy tegoroczne święta postanowili spędzić w Polsce. W tym czasie na wspólne kolędowanie wpadli także Paulina Krupińska, Jankes i Kasia Borkowska.