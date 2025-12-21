Demolka! Oto co zrobił Ratajski na mistrzostwach świata

Krzysztof Ratajski to prawdziwa ikona darta w naszym kraju. Tegoroczne mistrzostwa zapowiadały się jednak dla naszego reprezentanta jako wyjątkowe wyzwanie. Polak pierwszy raz od lat przystąpił do turnieju bez rozstawienia. W drugiej rundzie nasz reprezentant zmierzył się z Ryanem Joycem.

Ratajski pewnie wygrał pierwszego seta

Nasz reprezentant doskonale rozpoczął spotkanie z Ryanem Joycem. Pewnie wygrał pierwszego seta, po klasowym finiszu. Anglik nie miał w tej partii zbyt wielu argumentów. Wygrał jednego lega, który wylądował na podwójnej szesnastce. W dalszej fazie tej części meczu istniał tylko Ratajski.

Polak potwierdził klasę w drugim secie

Krzysztof Ratajski równie dobrze poradził sobie w drugim secie. Polak pokazał regularność w swojej grze. Ryan Joyce przegrywał z naszym reprezentantem dystansem. Do tego ostatni leg wiązał się dla Anglika z wyraźnymi pomyłkami. W pewnymi momencie wszelkie wybory rywala Ratajskiego przestały działać. Wyraźne błędy na doublach sprawiły, że Joyce nie był w stanie nawiązać walki z naszym zawodnikiem.

Joyce wrócił do gry w trzeciej partii

Anglik wrócił do meczu w trzeciej partii, wygrał 3:0 w legach, pewnie wygrywając to rozdanie. Ratajski mógł zakończyć mecz w trzech setach, jednak finalnie była potrzebna czwarta partia.

Ratajski zwycięski w 4 secie i całym meczu. Polak zagra w 1/16 finału

Krzysztof Ratajski wrócił do gry w czwartym secie. Polak wygrał pierwszego lega, następnie przełamał swojego przeciwnika. Ratajski zakończył spotkanie pewnie wygranym trzecim legiem. Nasz reprezentant wygrał cały mecz 3:1 w setach, dzięki czemu awansował do 1/16 finału. Teraz zagra z zwycięzcą meczu Gerwyn Price - Wesley Plaisir.