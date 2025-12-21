Klepacka nie wytrzymała. Tak odpowiedziała hejterom za "babochłopa"

W przeszłości Zofia Klepacka bardzo dobrze radziła sobie na wodzie, dzięki czemu zyskała rozgłos. Zdobyła m.in. brąz igrzysk olimpijskich czy mistrzostwo oraz dwa wicemistrzostwa świata. W ostatnich latach polska windsurferka zyskuje rozgłos w innych sprawach. Zabiera głos szczególnie w obszarze polityki. Demonstruje bardzo prawicowy światopogląd, jest dużą przeciwniczką Rafała Trzaskowskiego, o czym mogliśmy przekonać się podczas wyborów prezydenckich 2025. Dodatkowo jest przeciwniczką społeczności LGBT.

Zofia Klepacka uderza w hejterów. "To ja się pytam... a z wami to co???"

Klepacka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. W sobotę 20 grudnia dodała kolejny post. Tym razem poruszyła bardzo ważny temat. Zwróciła się bezpośrednio do hejterów. "Ostatnio mogłam przeczytać w komentarzach że jestem mało kobieca, że jestem babochłop i wyglądam jak facet...." - zaczęła na Facebooku, po czym zaczepiła konkretną grupę osób.

"Panowie zapominacie że my kobiety jesteśmy Mamami na pełen etat, pracujemy, gotujemy i ogarniamy dom. A jeszcze najlepiej mamy na codzień wyglądać jak modelka" - ironizowała. "To ja się pytam panowie hejterzy, a z wami to co???" - podkreślała.

Klepacka wywołała poruszenie

Dodała też wymowne zdjęcie. Widać na nim jak siedzi w domowym zaciszu wraz z pieskiem. Na fotografii jest bardzo elegancko ubrana. Na reakcję internautów długo czekać nie trzeba było. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci w większości wspierali Klepacką. "Pani Zosiu te chłopy które tak komentują kobiety to ŁAJZY", "Założe sie że takie komentarze pisali zakompleksieni Janusze z ciążą piwną", "Piękna kobieta i tyle w temacie", "Prawdziwa Kobieta zawsze jest kobieca. Pani jest piękna i mądra", "Ja, to się w Pani podkochuję od dawna, ale od dzisiaj, to już w żadnej innej. Klasa!" - czytamy.