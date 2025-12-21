Powrót na stronę główną

Klepacka nie wytrzymała. Tak odpowiedziała hejterom za "babochłopa"

Zofia Klepacka nie tylko wypowiada się na tematy sportowe, ale polityczne oraz obyczajowe. Ostatnio poruszyła trzecią kategorię. Wstawiła wymowne zdjęcie, a także skierowała kilka zdań w stronę hejterów. "To ja się pytam panowie hejterzy, a z wami to co???" - grzmiała. O co poszło?
Zofia Klepacka
W przeszłości Zofia Klepacka bardzo dobrze radziła sobie na wodzie, dzięki czemu zyskała rozgłos. Zdobyła m.in. brąz igrzysk olimpijskich czy mistrzostwo oraz dwa wicemistrzostwa świata. W ostatnich latach polska windsurferka zyskuje rozgłos w innych sprawach. Zabiera głos szczególnie w obszarze polityki. Demonstruje bardzo prawicowy światopogląd, jest dużą przeciwniczką Rafała Trzaskowskiego, o czym mogliśmy przekonać się podczas wyborów prezydenckich 2025. Dodatkowo jest przeciwniczką społeczności LGBT.

Zofia Klepacka uderza w hejterów. "To ja się pytam... a z wami to co???"

Klepacka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. W sobotę 20 grudnia dodała kolejny post. Tym razem poruszyła bardzo ważny temat. Zwróciła się bezpośrednio do hejterów. "Ostatnio mogłam przeczytać w komentarzach że jestem mało kobieca, że jestem babochłop i wyglądam jak facet...." - zaczęła na Facebooku, po czym zaczepiła konkretną grupę osób.

"Panowie zapominacie że my kobiety jesteśmy Mamami na pełen etat, pracujemy, gotujemy i ogarniamy dom. A jeszcze najlepiej mamy na codzień wyglądać jak modelka" - ironizowała. "To ja się pytam panowie hejterzy, a z wami to co???" - podkreślała. 

Klepacka wywołała poruszenie

Dodała też wymowne zdjęcie. Widać na nim jak siedzi w domowym zaciszu wraz z pieskiem. Na fotografii jest bardzo elegancko ubrana. Na reakcję internautów długo czekać nie trzeba było. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci w większości wspierali Klepacką. "Pani Zosiu te chłopy które tak komentują kobiety to ŁAJZY", "Założe sie że takie komentarze pisali zakompleksieni Janusze z ciążą piwną", "Piękna kobieta i tyle w temacie", "Prawdziwa Kobieta zawsze jest kobieca. Pani jest piękna i mądra", "Ja, to się w Pani podkochuję od dawna, ale od dzisiaj, to już w żadnej innej. Klasa!" - czytamy. 

