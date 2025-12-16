TVP podjęła decyzję ws. Babiarza. Widzowie się wściekli

Po ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wybuchła spora afera. Wszystko po reakcji na słowa komentującego to wydarzenie na antenie TVP Sport Przemysława Babiarza. Dziennikarz zabrał głos nt. piosenki "Imagine" Johna Lennona, uznawanej za "hymn pokoju".

ZIO: TVP zdecydowała ws. Przemysława Babiarza

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział wówczas na wizji. Te słowa sprawiły, że na jakiś czas został odsunięty od komentowania, a po ponad roku od tych wydarzeń postanowił je skomentować w Kanale Sportowym. - Użyłem bardzo delikatnych słów, a mój wyraz pewnej dezaprobaty był minimalny - stwierdził Przemysław Babiarz, odnosząc się do zamieszania wokół ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu.

Ponadto wyznał, że to, co wtedy powiedział, nie było jego interpretacją, ale samego Lennona. - On sam w wywiadzie wytłumaczył, że ten utwór skomponował jako jeden z kolejnych utworów, w których prezentuje pewną wizję inspirowaną "Manifestem komunistycznym" Karola Marksa - wyjaśnił.

Teraz redakcja TVP Sport ogłosiła skład dziennikarzy i komentatorów na nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Na liście zabrakło Przemysława Babiarza.

Ostra reakcja kibiców na decyzję TVP Sport

Wpis odbił się szerokim echem i został skrytykowany przez użytkowników serwisu X, którzy dopytują, gdzie Przemysław Babiarz, czy Stanisław Snopek. "Marek Rudziński jest świetnym komentatorem, ale to jak potraktowano Przemysława Babiarza i Stanisława Snopka to świństwo. Koniec kropka" - czytamy. "To skandal", "Przemysław Babiarz znowu odsunięty? Mieć w składzie legendy dziennikarstwa i je pomijać. Brak słów", "Już raz "oberwaliście" za swoje decyzje wobec pana red Babiarza, chcecie powtórki?!" - czytamy.

"Sami sobie kopiecie dołki i pokazujecie, że nie jesteście czystą wodą, nie biorąc Przemka Babiarza. No chyba, że sam odmówił, co by mnie nie zdziwiło, patrząc jak go ostatnio potraktowaliście na letnich IO" - stwierdził inny z użytkowników.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zaplanowano w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Ceremonia otwarcia odbędzie na słynnym stadionie piłkarskim San Siro w Mediolanie. Rywalizacja toczyć się będzie w wielu włoskich miastach. Igrzyska zakończą się w Weronie.