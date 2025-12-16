Nie żyje reprezentantka Polski. Miała 25 lat

Środowisko rugby pogrążyło się w żałobie. Klub Black Roses Posnania poinformował o śmierci 25-letniej zawodniczki. "Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova)" - czytamy.

Nie żyje Polina Krakowska. Była reprezentantka Polski w rugby

Zawodniczka była reprezentantką Polski i występowała w Biało-Czerwonych barwach m.in. podczas mistrzostw Europy do lat 18 w roku 2017 w Andorze. Ponadto była uczestniczką United World Games oraz Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Klub nie podaje przyczyny śmieci. Pogrzeb zawodniczki zaplanowano na piątek 19 grudnia w Poznaniu. "Wraz z całym Klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodziny i Bliskich" - czytamy.

25-latka zakończyła karierę i zajmowała się fizjoterapią

Polina Krakowska przez kilka sezonów występowała w drużynie Black Roses Posnania i trenowała pod okiem Arkadiusza Mąkiny.

"To były najlepsze czasy naszej kobiecej sekcji, Pola była bardzo obiecującą zawodniczką, była powoływana do reprezentacji Polski. W 2017 roku zagrała m.in. w Mistrzostwach Europy do lat 18 oraz Turnieju Nadziei Olimpijskich. W sezonie 2019/2020 zakończyła przygodę z rugby, ale została w Poznaniu. Tutaj mieszkała z całą rodziną" - powiedział, cytowany przez serwis sp360.pl.

Dziennikarze również informują, iż Polina Krakowska łączyła sport i pracowała w gabinecie fizjoterapii ortopedycznej i neurologicznej oraz masażu.