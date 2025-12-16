Władimir Fiedosiejew to arcymistrz szachowy z Sankt Petersburga. Do końcówki lipca 2023 r. Fiedosiejew reprezentował Rosję na arenie międzynarodowej, a później przyjął obywatelstwo Słowenii. - To decyzja zmieniająca życie, była wymuszona, bo nie mam już ochoty reprezentować Rosji w żadnych rozgrywkach - tłumaczył szachista. Aktualnie Fiedosiejew zajmuje 30. miejsce w rankingu FIDE (najwyżej spośród słoweńskich szachistów), a w kwietniu tego roku wygrał zawody Superbet Rapid & Blitz w Warszawie. Teraz wokół niego są kontrowersje.

Arcymistrz szachowy wykluczony przez Rosję. "Zasłużył na to"

Decyzja Fiedosiejewa wywołała duże zamieszanie w Rosji. Jeszcze zanim zostały nałożone sankcje na Rosję, to szachista nie chciał flagi Rosji przy swoim stoliku i odmawiał gry pod symbolami narodowymi Rosji. Teraz Rosyjska Federacja Szachowa pozbawiła go tytułów Mistrza Sportu z 2012 r. oraz tytułu arcymistrza, który zdobył dwa lata później.

- Nie można lekceważyć nauczycieli ani ojczyzny, dzięki której zostałeś arcymistrzem i osiągnąłeś wszystko. Jeśli wygłaszasz publiczne oświadczenia, takie jak Władimir, które całkowicie dyskredytują Twój kraj, to po co Ci najwyższe tytuły sportowe? Po takich oświadczeniach jesteś ich niegodny - przeakzał Aleksandr Tkaczow, dyrektor wykonawczy Rosyjskiej Federacji Szachowej.

- Władimir zasłużył na to - przyznał krótko Anatolij Karpow, dwunasty mistrz świata w szachach i arcymistrz szachowy. Warto dodać, że rozporządzenie w tej sprawie podpisał Michaił Diegtiariew, rosyjski minister sportu.

Rosjanie wrócą do rywalizacji w szachach? Są coraz bliżej

Warto zaznaczyć, że niedługo Rosjanie mogą wrócić do rywalizacji międzynarodowej. Delegaci podczas Zgromadzenia Ogólnego FIDE zagłosowali za dopuszczeniem Rosjan do wszystkich turniejów, a także za zezwoleniem na rywalizację w roli drużyn neutralnych. Na razie FIDE czeka na "konsultację prawną" od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

- Oba wyniki są legalne i ważne. Skonsultujemy się z MKOl-em, by podjąć ostateczną decyzję. Nie będziemy przeprowadzać nowego głosowania, ale skontaktujemy się z MKOl-em tak szybko, jak to możliwe - ogłosił Arkadij Dworkowicz, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE).

- Apel o konsultacje do MKOl jest dziwny. Skoro FIDE ma pytanie, to słuszne byłoby niezwlekanie z konsultacjami, ale zaakceptowanie decyzji. Fakt, że próbują opóźniać decyzję, jest godny ubolewania. Mam nadzieję, że Rada FIDE jak najszybciej uzna obiektywną rzeczywistość i ogłosi całkowite zniesienie ograniczeń - dodał Andriej Fiłatow, prezes Rosyjskiej Federacji Szachowej (RCF).