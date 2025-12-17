Takie wykształcenie ma polska medalistka z Paryża. Można się zdziwić

Aleksandra Kałucka to obok Aleksandry Mirosław najbardziej utytułowana polska zawodniczka we wspinaczce sportowej na czas. Poza medalem olimpijskim z Paryża w dorobku ma wiele innych osiągnięć. W 2022 r. zdobyła srebro mistrzostw Europy w Monachium i zwyciężyła w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Triumfowała także w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europejskich Igrzyskach Akademickich i Akademickich Mistrzostwach Polski. Sport długo łączyła bowiem ze studiami.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Polska medalistka wyjechała na studia za granicę. "Zakochałam się w tym mieście"

Pasją Kałuckiej obok wspinaczki są nauki ścisłe. Dlatego też podjęła studia licencjackie z matematyki na Akademii Tarnowskiej. Ukończyła je w 2024 r. i edukację postanowiła kontynuować już poza rodzinnym Tarnowem, a nawet poza Polską. Nasza brązowa medalistka olimpijska przeniosła się do Szkocji na Uniwersytet Edynburski.

Wybór nie był przypadkowy. - W 2022 roku wygrałam swój pierwszy Puchar Świata w Edynburgu i zakochałam się w tym mieście. Stwierdziłam, że dla mojego rozwoju jako człowieka będzie dobrze studiować za granicą, chciałam też studiować po angielsku. Była to więc superokazja, by tam wyjechać na rok, pożyć innym życiem i innych rzeczy się nauczyć - opowiadała w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".

Oto jaką uczelnie skończyła Aleksandra Kałucka. Jedna z najlepszych na świecie

Kałucka zdecydowała się na roczne studia magisterskie z matematyki. Ukończyła je w maju tego roku. - Spodziewałam się, że będzie inaczej, myślałam, że będzie lżej, a było bardzo ciężko. Poziom był bardzo wysoki, bo to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Nie żałuję jednak - przyznała zawodniczka, która wróciła już na stałe do Polski.

Uczelnia, którą ukończyła Kałucka, od lat konsekwentnie utrzymuje się w czołowej pięćdziesiątce najlepszych uniwersytetów świata. Działa od 1583 r. Jej absolwentami byli w przeszłości m.in. wynalazca telefonu Alexander Graham Bell, przyrodnik Charles Darwin, filozof David Hume czy fizyk James Clerk Maxwell. Związanych z nią jest też aż 20 laureatów Nagrody Nobla.