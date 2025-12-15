Polska Liga Żeglarska powiększa flotę jachtów!

Klubowe Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie (Polska Liga Żeglarska) rozgrywane są nieprzerwanie od 2015 roku. W premierowym sezonie, na jachtach TOM28 w Szczecinie i Delphia24 w Sopocie, o tytuł walczyło 11 zespołów. Dynamiczny rozwój nastąpił w 2019 roku wraz z utworzeniem 1 Ligi, co zwiększyło liczbę klubów do 21. Przełomem był natomiast rok 2021, kiedy to zdecydowano się zastąpić wysłużoną flotę 6 jachtów na 9 nowoczesnych brytyjskich RS21 - to pozwoliło na zwiększenia ilości startujących na poziomach Ekstraklasy i 1 Ligi do 18 zespołów na każdym poziomie.

W kolejnych latach projekt stale rósł, osiągając w sezonie 2025 liczbę 117 zespołów w całym systemie rozgrywek w ligach ogólnopolskich i 3 Ligach Regionalnych. Do struktury dołączyła także Młodzieżowa Liga Żeglarska - pierwsze w historii rozgrywki o tytuł Młodzieżowego Klubowego Mistrza Polski dla zawodników do 25. roku życia, w których na wodach Zatoki Gdańskiej i Puckiej ścigało się 14 załóg. Inwestycja w nową flotę 10 jachtów RS21 umożliwi zwiększenie liczby uczestników w każdej z lig do 20 załóg od przyszłego sezonu.

Maciej Cylupa, Prezes Polskiej Ligi Żeglarskiej: Jestem podekscytowany kolejna dużą zmianą, bo wymiana wysłużonej 5-letniej floty na nową i przy okazji zwiększenie jej do 10 sztuk to na pewno duże wydarzenie dla ligowego żeglarskiego środowiska. To też większe zobowiązania, ale i spora motywacja dla całego zespołu. Jest to dla mnie naturalna konsekwencja rozwoju Ligi, tego formatu żeglarskiej rywalizacji i odpowiedź na ciągle rosnącą frekwencję.

Decyzja o powiększeniu ligi oznacza, że Sztorm Grupa i Politechnika Warszawska AZS Warszawa (dawniej AZS WAT Warszawa) pozostaną w Ekstraklasie na sezon 2026, natomiast w 1 Lidze miejsca na sezon 2026 zachowają Yacht Club Białołęka, KŻ Hals Gostynin, Kościański Klub Żeglarski oraz MOWI Jacht Klub Stoczni Gdańskiej.

Większa flota wpłynie pozytywnie także na poziom Lig Regionalnych. Trójmiejska Liga Żeglarska, korzystająca z floty jachtów Polskiej Ligi Żeglarskiej, w przyszłym sezonie zgromadzi na starcie rekordową liczbę 20 załóg głodnych sportowej rywalizacji i liczących na awans do Finału Lig Regionalnych na koniec sezonu, czyli specjalnych regat żeglarskich w formie kwalifikacji, w których załogi walczą o przepustkę do 1 Ligi na kolejny sezon.

Kalendarz na sezon 2026 dostępny jest na stronie ligazeglarska.pl/kalendarium-2026.

Regulaminy i wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na oficjalnej stronie ligazeglarska.pl.

