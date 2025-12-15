Podczas środowego spotkania na 14. Szczycie Olimpijskim w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w szwajcarskiej Lozannie doszło do szokujących decyzji. Liderzy MKOl, przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich oraz innych kluczowych organizacji sportowych wystosowali komunikat odnośnie do decyzji o udziale w zawodach sportowców bez względu na przesłanki polityczne.
Podkreślono wówczas, że wszyscy sportowcy mają fundamentalne prawdo do uprawiania sportu i dostępu do niego bez jakiejkolwiek ingerencji czy nacisków ze strony rządów poszczególnych państw bądź organizacji politycznych. Zasada ta wynika z Karty Olimpijskiej.
Tym samym uznano, że podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Dakarze, rosyjscy i białoruscy sportowcy nie powinni być ograniczani w żaden sposób. Szczyt Olimpijski uznał, że młodzi sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania rządów swoich państw, gdyż, jak czytamy w oficjalnym komunikacie:
"Sport jest dla nich źródłem nadziei i sposobem na pokazanie, że wszyscy sportowcy potrafią szanować siebie nawzajem".
MKOl odniósł się także do kwestii symboli narodowych Rosji oraz Białorusi, zachęcając poszczególne federacje do podjęcia decyzji o przywrócenie ich wraz ze sportowcami do rywalizacji międzynarodowej.
W myśl rekomendacji MKOl, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) głosowano nad dwoma odrębnymi rezolucjami dotyczącymi statusu rosyjskich i białoruskich szachistów. Pierwszą rezolucję złożyła Rosyjska Federacja Szachowa, zaś drugą zaproponowała Rada FIDE.
Obie odwoływały się do najnowszych decyzji i rekomendacji MKOl. Zgromadzenie Ogólne zagłosowało zarówno za przyjęciem rezolucji zaproponowanej przez Rosjan (61 głosów za, 51 przeciw, 14 wstrzymujących się od głosu i 15 delegatów niegłosujących), jak i tej zaproponowanej przez Radę FIDE (69 głosów za, 40 przeciw, 15 wstrzymujących się, 17 delegatów niegłosujących).
Rada FIDE natychmiast przystąpi do wniosków zawartych w obu przegłosowanych rezolucjach, które różnią się w kwestiach technicznych. Te dotyczą stosowania symboli narodowych w seniorskich zawodach drużynowych.
Rosyjska Federacja Szachowa bowiem nawołuje do natychmiastowego przywrócenia symboli, zaś Rada FIDE nakazuje użycia ich jedynie dla wydarzeń młodzieżowych i juniorskich. Dla seniorów zaś przewiduje neutralne symbole, zastrzegając, że będzie odnosić się do dalszych zaleceń MKOl.
W efekcie wyniki głosowania oznaczają, że drużyny z Rosji i Białorusi są dopuszczane do wszystkich oficjalnych turniejów FIDE, a symbole narodowe na ten moment dozwolone do użycia będą jedynie w zawodach młodzieżowych i juniorskich. Ograniczenia dot. organizacji oficjalnych wydarzeń FIDE na Białorusi również zostały zniesione.
Ostateczna decyzja odnośnie do flag i hymnów w seniorskich zawodach drużynowych zostanie podjęta przez Radę FIDE po konsultacjach z MKOl.