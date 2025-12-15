Podczas środowego spotkania na 14. Szczycie Olimpijskim w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w szwajcarskiej Lozannie doszło do szokujących decyzji. Liderzy MKOl, przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich oraz innych kluczowych organizacji sportowych wystosowali komunikat odnośnie do decyzji o udziale w zawodach sportowców bez względu na przesłanki polityczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto szansa dla polskich skoczków. Można odetchnąć

MKOl oświadczył. Młodzi sportowcy nie powinni być odpowiedzialni

Podkreślono wówczas, że wszyscy sportowcy mają fundamentalne prawdo do uprawiania sportu i dostępu do niego bez jakiejkolwiek ingerencji czy nacisków ze strony rządów poszczególnych państw bądź organizacji politycznych. Zasada ta wynika z Karty Olimpijskiej.

Tym samym uznano, że podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Dakarze, rosyjscy i białoruscy sportowcy nie powinni być ograniczani w żaden sposób. Szczyt Olimpijski uznał, że młodzi sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania rządów swoich państw, gdyż, jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

"Sport jest dla nich źródłem nadziei i sposobem na pokazanie, że wszyscy sportowcy potrafią szanować siebie nawzajem".

MKOl odniósł się także do kwestii symboli narodowych Rosji oraz Białorusi, zachęcając poszczególne federacje do podjęcia decyzji o przywrócenie ich wraz ze sportowcami do rywalizacji międzynarodowej.

Szachiści wracają do gry. 61:51 dla Rosjan

W myśl rekomendacji MKOl, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) głosowano nad dwoma odrębnymi rezolucjami dotyczącymi statusu rosyjskich i białoruskich szachistów. Pierwszą rezolucję złożyła Rosyjska Federacja Szachowa, zaś drugą zaproponowała Rada FIDE.

Obie odwoływały się do najnowszych decyzji i rekomendacji MKOl. Zgromadzenie Ogólne zagłosowało zarówno za przyjęciem rezolucji zaproponowanej przez Rosjan (61 głosów za, 51 przeciw, 14 wstrzymujących się od głosu i 15 delegatów niegłosujących), jak i tej zaproponowanej przez Radę FIDE (69 głosów za, 40 przeciw, 15 wstrzymujących się, 17 delegatów niegłosujących).

Rada FIDE natychmiast przystąpi do wniosków zawartych w obu przegłosowanych rezolucjach, które różnią się w kwestiach technicznych. Te dotyczą stosowania symboli narodowych w seniorskich zawodach drużynowych.

Rosyjska Federacja Szachowa bowiem nawołuje do natychmiastowego przywrócenia symboli, zaś Rada FIDE nakazuje użycia ich jedynie dla wydarzeń młodzieżowych i juniorskich. Dla seniorów zaś przewiduje neutralne symbole, zastrzegając, że będzie odnosić się do dalszych zaleceń MKOl.

W efekcie wyniki głosowania oznaczają, że drużyny z Rosji i Białorusi są dopuszczane do wszystkich oficjalnych turniejów FIDE, a symbole narodowe na ten moment dozwolone do użycia będą jedynie w zawodach młodzieżowych i juniorskich. Ograniczenia dot. organizacji oficjalnych wydarzeń FIDE na Białorusi również zostały zniesione.

Ostateczna decyzja odnośnie do flag i hymnów w seniorskich zawodach drużynowych zostanie podjęta przez Radę FIDE po konsultacjach z MKOl.